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MAMOGRAFIA Recife oferece 1,8 mil mamografias gratuitas em caminhões itinerantes neste mês de junho Exames são voltados para mulheres cis e homens trans de 50 a 74 anos; atendimento será por ordem de chegada em 23 pontos da cidade

A Secretaria de Saúde do Recife inicia, neste mês de junho, um mutirão de exames de mamografia por meio do Mamógrafo Móvel. Ao todo, serão ofertadas 1.840 vagas gratuitas distribuídas em 23 pontos itinerantes da capital pernambucana, incluindo praças, faculdades, unidades do Compaz e proximidades de centros de saúde. Não há necessidade de agendamento prévio.



O serviço é destinado prioritariamente a mulheres cis e homens trans com idade entre 50 e 74 anos, residentes no município. Para ter acesso ao atendimento, basta comparecer a um dos locais portando documento oficial com foto e comprovante de residência.

Cada dia de ação disponibilizará 80 vagas por veículo, sendo 40 no período da manhã (das 8h às 12h) e 40 no turno da tarde (das 13h às 17h). O resultado fica pronto em até 30 dias e pode ser retirado no local do exame ou na unidade de saúde mais próxima.

A coordenadora da política de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula, ressalta a necessidade de concluir o ciclo do atendimento.

“A mamografia é um exame essencial para a detecção precoce do câncer de mama. Quando conseguimos aproximar esse cuidado, aumentamos as chances de diagnóstico oportuno e tratamento mais eficaz”, orienta, complementando que, além de realizar o exame, é fundamental buscar o resultado e leva-lo para o médico que lhe assiste.



Mamógrafo Móvel. Foto: DIVULGAÇÃO SESAU/PCR

Pessoas que estejam fora da faixa etária de rastreamento prioritário (50 a 74 anos) também podem realizar o procedimento, desde que passem por avaliação prévia das equipes de saúde da rede municipal e apresentem indicação clínica.

A programação completa, com as datas e endereços dos caminhões itinerantes, está disponível no portal oficial da Prefeitura do Recife.

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