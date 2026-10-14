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Oportunidade Recife oferece capacitação gratuita em arrecadação digital para projetos sociais Formação será realizada pela internet, nos dias 20 a 22 de outubro; inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (16)

Organizações sociais e projetos de impacto social podem se inscrever até esta sexta-feira (16) em uma capacitação gratuita sobre captação digital de recursos, promovida pela prefeitura do Recife.

A formação será realizada pela internet de 20 a 22 de outubro, sempre às 15h, com 150 vagas disponíveis.

A iniciativa é organizada pelo programa Bora Impactar, vinculado à Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI), em parceria com a DOARE, empresa especializada em tecnologia para doações.

Os encontros terão duração de 1h30 por dia. Durante a formação, os participantes terão contato com estratégias para planejar campanhas de arrecadação, definir objetivos, apresentar as causas que defendem e mobilizar doadores por meio de canais digitais.

O conteúdo também inclui orientações sobre ferramentas de captação, divulgação de campanhas, conversão de interessados em doadores e relacionamento com quem contribui.

A proposta é preparar as organizações para ações de arrecadação no Dia de Doar e nas campanhas de fim de ano. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online.

“Fortalecer o terceiro setor também passa por ampliar o acesso das organizações a ferramentas e conhecimentos que ajudem a dar sustentabilidade às suas iniciativas. A captação digital é uma estratégia importante nesse processo, porque permite que boas causas alcancem mais pessoas e mobilizem novos apoiadores. Essa capacitação é mais uma forma de o Bora Impactar apoiar as organizações da nossa rede”, afirmou Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife.

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