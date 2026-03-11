A- A+

DIA DAS MULHERES Recife oferece mamografia, emissão de RG e mutirão de empregabilidade no Giro Mulher Iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Qualificação Profissional e acontece nesta sexta-feira (13)

Exames de mamografia, emissão de documentos, como RG, e mutirão de empregabilidade com mais de 100 vagas serão ofertados nesta sexta-feira (13), no Giro Mulher.

A ação da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife será realizada no Desenvolve Centro, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, das 9h às 13h.

"Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, vamos promover esse momento voltado à promoção da empregabilidade, da cidadania e dos cuidados com a saúde feminina. Ficamos muito contentes com a geração de oportunidades que essa ação traz para as recifenses", celebrou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.



O evento conta com a participação de empresas parceiras que realizarão a pré-seleção de candidatas no local, fortalecendo as políticas públicas de inclusão produtiva e geração de renda.



Além das oportunidades de trabalho, o Giro Mulher oferece uma série de serviços e atendimentos gratuitos, entre eles, a vacinação, o Caminhão da Primeira Infância, com atividades de entretenimento, acolhimento e orientação para mães e crianças, e ações voltadas à cidadania, bem-estar e orientação para as mulheres.

