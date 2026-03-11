Recife oferece mamografia, emissão de RG e mutirão de empregabilidade no Giro Mulher
Iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Qualificação Profissional e acontece nesta sexta-feira (13)
Exames de mamografia, emissão de documentos, como RG, e mutirão de empregabilidade com mais de 100 vagas serão ofertados nesta sexta-feira (13), no Giro Mulher.
A ação da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife será realizada no Desenvolve Centro, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, das 9h às 13h.
Leia também
• PM recupera celulares roubados no Recife; vítima rastreava um dos aparelhos
• Prefeitura do Recife recebe Sport em celebração ao título pernambucano de 2026
• Sebrae promove evento especial no Recife com foco no incentivo ao empreendedorismo feminino
"Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, vamos promover esse momento voltado à promoção da empregabilidade, da cidadania e dos cuidados com a saúde feminina. Ficamos muito contentes com a geração de oportunidades que essa ação traz para as recifenses", celebrou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.
O evento conta com a participação de empresas parceiras que realizarão a pré-seleção de candidatas no local, fortalecendo as políticas públicas de inclusão produtiva e geração de renda.
Além das oportunidades de trabalho, o Giro Mulher oferece uma série de serviços e atendimentos gratuitos, entre eles, a vacinação, o Caminhão da Primeira Infância, com atividades de entretenimento, acolhimento e orientação para mães e crianças, e ações voltadas à cidadania, bem-estar e orientação para as mulheres.