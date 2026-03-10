A- A+

Tecnologia e Games Recife oferece turmas de inclusão digital para os idosos As inscrições são presenciais e devem ser realizadas até o dia 12 de março

A Prefeitura do Recife está com inscrições abertas para turmas de inclusão digital para pessoas idosas por meio do programa Viva Mais Cidadania Digital, uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). As vagas são exclusivas para moradores da capital pernambucana.

As inscrições são presenciais e devem ser realizadas até o dia 12 de março nas unidades onde ocorrerão as aulas: Compaz Escritor Ariano Suassuna, Compaz Atriz Lêda Alves, Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira e Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida.

A ação é executada pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz e realizada em parceria com universidades e instituições locais, além de contar com o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIR).

Para o secretário de Transformação Digital, a inclusão digital é uma ferramenta fundamental para ampliar a autonomia das pessoas idosas. “E garantir que elas possam acessar serviços, se comunicar e participar mais ativamente da vida em sociedade”, comenta.

“Com o Viva Mais Cidadania Digital, a Prefeitura do Recife reforça seu compromisso em usar a tecnologia para aproximar as pessoas das oportunidades e dos serviços públicos”.

Turmas

As primeiras turmas deste ano começam no dia 16 de março. Serão 40 horas de carga horária distribuídas em 13 encontros presenciais, realizados três vezes por semana.

Nas aulas, os idosos aprenderão o básico do celular até a navegação em aplicativos e serviços digitais utilizados no cotidiano. Além disso, também faz parte do conteúdo do curso, temas como o uso de aplicativos de comunicação, como o WhatsApp, e chamadas de vídeo, criação de perfis em redes sociais, acesso a serviços online e orientações sobre segurança digital e prevenção de golpes virtuais.

Expansão

Durante o ano, a expectativa é oferecer 800 vagas, distribuídas em quatro turmas por mês.

O objetivo é ampliar o alcance da formação e criar oportunidades de aprendizagem digital para diferentes territórios da cidade.

Em 2025, foram mais de 350 formandos.

