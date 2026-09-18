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SAÚDE Recife oferece vacinação com realidade virtual para crianças neurodivergentes Projeto torna sala de vacinação inclusiva e capacita profissionais para atender crianças com TEA, TDAH, Síndrome de Down e outros transtornos

Óculos de realidade virtual se tornaram aliados na vacinação de crianças neurodivergentes na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, Zona Oeste do Recife.

A iniciativa “Vacina Divertida com Realidade Virtual”, da Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel), visa promover um ambiente mais inclusivo e acolhedor para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down e outros transtornos.

A policlínica, que atende em média 50 crianças neurodivergentes por mês, é a primeira a receber o projeto. Além da sala de vacinação equipada com dispositivos de realidade vrtual, a recepção e as áreas internas receberam ilustrações para incentivar o ato da vacinação.

Os profissionais de saúde que atuam na unidade também foram capacitados para atender o público e manusear os novos aparelhos tecnológicos

Dyllan, de 4 anos, na sala adaptada do projeto “Vacina Divertida com Realidade Virtual” - Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Um dos beneficiados pela nova tecnologia é Dyllan, de 4 anos, diagnosticado com TEA, TOD e TDAH.

“Dyllan já teve uma crise e convulsionou no meio da vacinação. Hoje em dia ele sozinho vai sentar, vai assistir e nem vai sentir que está tomando a vacina, sendo protegido. Agora sim vai ser um momento de diversão para eles e com muito menos estresse”, afirmou a mãe do menino, Shyrlene Barros.

Para se imunizar, basta apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação, sem necessidade de fazer agendamento prévio ou ser paciente de algum Centro TEA. Todas as vacinas do calendário vacinal são oferecidas no espaço.

Para o prefeito do Recife, Victor Marques, que visitou a policlínica para ver de perto o funcionamento do projeto, a novidade é um grande avanço para o município.

“Enquanto ela [a criança] vai se distraindo, os profissionais da saúde vão fazendo a preparação para o processo de vacinação, tornando muito menos doloroso para a criança e emocionalmente muito melhor para a família. É você cuidar de cada ponto específico para que a criança participe desse processo com mais tranquilidade", declarou.

Além de funcionar como centro de vacinação, a Policínica Lessa de Andrade também comporta um Centro TEA. A unidade abre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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