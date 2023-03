Recife oferece serviços gratuitos de saúde a partir desta terça (28), durante 6ª Semana da Juventude

A- A+

Nesta terça (28), quinta (30) e sexta-feira (31), o Recife promove serviços gratuitos de saúde, oficinas e rodas de conversa nos bairros da Boa Vista e Santo Antônio, na área central do Recife; Iputinga, na Zona Oeste, e Pina, na Zona Sul. Em ação acontece durante a 6ª Semana da Juventude para público dos 15 aos 29 anos.

O Parque 13 de Maio, na Boa Vista, recebe, nessa terça-feira, a partir das 10h, testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além da distribuição de kits de saúde bucal, preservativos e gel lubrificante para a juventude em situação de rua.

À noite, a partir das 18h, a Escola Municipal Diná de Oliveira, no bairro da Iputinga, reunirá os jovens para uma roda de conversa sobre Saúde e Violência Contra a Mulher, além de oferecer oficina de turbante; atualização de cartão de vacina e testagem rápida para IST.

Já na quinta-feira (30), Dia Mundial da Juventude, uma roda de conversa será realizada no Armazém do Campo, no bairro de Santo Antônio, às 19h, sobre juventude negra e racismo religioso na saúde.



Na sexta-feira (31), a Livroteca Brincante do Pina, no bairro de mesmo nome, terá testagem para detecção de IST a partir das 14h.

Confira a programação:

28/03 - Praça Maciel Pinheiro (10h): Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista: testagem de IST, distribuição de kits de saúde bucal e de prevenção de IST para a juventude em situação de rua;



28/03 - Escola Municipal Diná de Oliveira (18h): rua São Mateus, S/N, Iputinga: Roda de conversa sobre saúde e violência contra a mulher; oficina de turbante; Práticas Integrativas e Complementares (PICS); vacinação e testagem rápida para IST;



30/03 - Armazém do Campo (19h): avenida Martins de Barros, 387, bairro de Santo Antônio: Atividade Juventude Negra e Racismo Religioso na Saúde. Temática: Justiça Reprodutiva;



31/03 - Livroteca Brincante do Pina (14h): rua Artur Lício, 291, bairro do Pina: Testagem para IST.

