Recife oferta 17 imunizantes em Campanha de Multivacinação que inicia neste sábado (7)

A- A+

O Recife inicia a Campanha de Multivacinação de 2023 neste sábado (7). Ao todo, 17 vacinas serão ofertadas em 171 salas de imunização e em cinco centros espalhados na capital. Ação segue até 29 de setembro.



A abertura oficial da campanha acontecerá às 11h, no Compaz Governador Eduardo Campos, no bairro Alto Santa Teresinha, na Zona Norte da Capital.



Pais ou responsáveis devem levar crianças e adolescentes ao posto mais próximo da residência, para atualizar as doses necessárias em cada faixa etária. É necessário apresentar cartão de vacinação.



O público de até 7 anos pode receber os imunizantes BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A, DTP e Covid-19.



Os demais podem tomar as vacinas de hepatite B, tríplice viral, febre amarela, varicela, dT (difteria e tétano adulto), meningocócica ACWY, HPV e Covid-19.

"A expectativa é contemplar ao menos 46,5 mil crianças e adolescentes ao longo da campanha, o que equivale a 15% de toda a população abaixo de 15 anos no Recife. As salas de vacinação estarão priorizando este público-alvo durante a multivacinação", afirmou a gerente de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

De acordo com a gestão, além das salas e centros de vacinação, que atenderão das 8h às 17h, profissionais de saúde vão levar os imunizantes a 46 escolas municipais, estaduais e privadas.



Nas instituições de ensino, a aplicação ocorrerá mediante autorização dos pais e responsáveis. O Dia D de mobilização está marcada para 21 de setembro.



Além disso, oito unidades de saúde estarão funcionando em horário estendido até as 21h, de segunda a sexta. Já nos finais de semana, serão 56 postos itinerantes, das 8h às 17h (confira endereços).



O objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal em crianças e adolescentes menores de 15 anos, atingindo a meta de 95%, preconizada pelo Ministério da Saúde (MS).



A Prefeitura do Recife lembra que, embora os imunizantes façam parte do calendário vacinal de rotina e estarem disponíveis o ano todo, a procura tem caído nos últimos anos.

"Isso é um fenômeno muito preocupante. Se considerarmos a poliomielite - que já foi pandêmica no Brasil, mas que graças à vacinação não registramos nenhum caso há mais de 30 anos -, alguns países ainda possuem incidências. Em um mundo globalizado, esta janela é um risco imenso para a volta de uma doença que pode causar paralisia dos membros inferiores e até levar à morte. Por isso, estamos extremamente mobilizados para reverter este quadro. E a adesão da população, especialmente dos pais e responsáveis, é fundamental", informou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Veja também

Debate União Europeia lança debate sobre expansão do bloco