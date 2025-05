A- A+

Um oficial da Polícia Militar de Pernambuco se jogou no mar para salvar um casal que se afogava. Moradores do local também participaram do resgate.

O caso aconteceu no final da tarde desse domingo (11), na localidade conhecida como Buraco da Véia, em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife.

De acordo com a PM, o segundo-tenente Henrry Roger, lotado no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), passeava com o filho na orla quando visualizou o casal se afogando.

O policial então deixou o filho sob os cuidados de uma viatura e entrou no mar para realizar o salvamento.

As vítimas estavam a cerca de 300 metros da faixa de areia, mas foram por fim resgatadas e conseguiram voltar à praia.

Vídeo compartilhado pela página Pina Ordinário no Instagram mostra as imagens do resgate. É possível ver quando as vítimas tentam sair da água, mas não conseguem e são arrastados pela água.

Populares jogaram corda na tentativa de auxiliar os dois. Inicialmente a mulher é retirada. Em seguida, acontece o resgate do homem. Assista:

Uma viatura do Corpo de Bombeiros prosseguiu com o salvamento e conduziu os dois para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital pernambucana. As primeiras informações são de que os dois estão bem.

