Música Zona Oeste do Recife recebe Oficina de Rima gratuita para crianças e adolescentes Iniciativa será realizada das 14h às 16h, na sede do Instituto Iputinga Sociocultural e terá outra edição no próximo sábado (16)

O Instituto Iputinga Sociocultural realiza neste sábado (9), das 14h às 16h, uma Oficina de Rima voltada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

A atividade também será realizada no próximo sábado (16), no mesmo horário, e faz parte da 7ª edição da Batalha do Casarão, um evento que movimenta a cultura hip-hop no Recife.

A ação é gratuita e ocorre na sede da instituição, que fica na rua Centenário, nº 155C, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, com a intenção de estimular a criatividade e a expressão artística dos jovens por meio da linguagem do rap.

Com inscrições feitas no local, a oficina terá a condução da rapper Lety, que é conhecida por suas habilidades em batalhas de rima na capital pernambucana.

O momento também servirá como uma porta de entrada para a participação na Batalha de Rima Kids, que será realizada em 31 de agosto, na Casa do Barbalho.

A categoria é estreante na edição e não precisa de nenhum conhecimento prévio para a participação, segundo Wedlon Silva, presidente do Instituto Iputinga Sociocultural.

“A oficina é justamente para isso: mostrar que qualquer criança pode aprender. Não precisa já saber rimar para participar. A proposta é dar uma base, despertar o interesse e preparar quem quiser dar os primeiros passos e, quem sabe, competir na Batalha Kids”, afirmou Wedlon.



Para o presidente da instituição, é preciso dar mais visibilidade e oportunidades para a juventude periférica.

“A rima é mais do que música, é uma ferramenta de transformação. Quando um jovem entende que pode contar sua história, refletir sobre seu território e criar a partir disso, ele passa a enxergar novos caminhos. Essa oficina é sobre abrir portas e mostrar que a cultura da periferia também é lugar de potência e futuro”, completou.



Oficina de Rima - Batalha do Casarão

Dias: 9 e 16 de agosto

Horário: das 14h às 16h

Local: Instituto Iputinga Sociocultural – rua Centenário, nº 155C, Iputinga, Recife – PE

Público: Jovens de 10 a 14 anos

Entrada: gratuita com inscrições no local

Informações: (81) 9.8729-6071

