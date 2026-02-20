A- A+

Saúde Recife e Olinda recebem ação de saúde bucal para crianças e jovens com doenças raras Iniciativa ocorre nesta segunda-feira (23) e quarta-feira (25), em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras; confira as datas e locais

Em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campi Boa Viagem e Graças, e a Faculdade UNINASSAU Olinda promovem a ação "Sorriso Especial", voltada para crianças e adolescentes até 15 anos com patologias raras e deficiências.

A iniciativa acontece de forma gratuita na segunda-feira (23) e quarta-feira (25), nas Clínicas-Escola das Instituições de Ensino Superior (IES). No total, são disponibilizadas 100 vagas.

São disponibilizadas 40 vagas para UNINASSAU Olinda, 30 para UNINASSAU Boa Viagem e 30 para UNINASSAU Graças.

A ação oferece avaliação odontológica sem custos, limpeza, aplicação de flúor, entre outros serviços. Caso o tratamento seja necessário, os procedimentos custam uma taxa social.

Os serviços disponibilizados por valores acessíveis nas Clínicas-Escola são: restauração, extração, tratamento de canal, limpeza, aplicação de flúor, raspagem, prótese, clareamento, entre outros.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local de preferência no horário da iniciativa.

Gerente de governança ambiental e sociail da UNINASSAU, Adriane Mendes ressalta o papel da instituição em ir além da sala de aula.

"Promover esta ação é um compromisso com a saúde e reafirma nosso papel tanto humano quanto científico. Contamos com um corpo clínico altamente qualificado e profissionais preparados para oferecer um atendimento especializado e humanizado, garantindo que a complexidade de cada diagnóstico seja acolhida com excelência técnica", disse Adriane.

Quem pode participar?

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de pessoas possuem uma doença rara.



Para ser considerada rara, a patologia precisa afetar 65 pessoas em um grupo de 100 mil indivíduos. Isto significa um número de 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos.

Compõem este grupo de enfermidades as anomalias congênitas, os erros inatos do metabolismo ou da imunidade, as deficiências intelectuais, entre outras.

A maioria possui algum tipo de componente genético. Em geral, as crianças são as mais afetadas, mas as doenças raras podem aparecer ao longo da infância ou na idade adulta.

Serviço:



Ação Sorriso Especial

23/02 - Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Graças - Bloco D, localizado na Rua Joaquim Nabuco, 615 - 9h às 12h;



23/02 - Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Boa Viagem - Rua Jonathas de Vasconcelos, 316 - das 9h às 11h;



25/02 - Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Olinda - Shopping Patteo Olinda - 13h às 17h.



Com informações de assessoria

