recife Recife: ônibus é incendiado durante protesto em Nova Descoberta e linhas são suspensas no local Protesto teria sido motivado pela morte de um morador da comunidade

Um ônibus da linha 631-Nova Descoberta/Cabugá foi incendiado na noite desse terça-feira (9) durante um protesto nas proximidades da entrada do Córrego da Areia, na Zona Sul da Capital.

No momento da ação, que ocorreu por volta das 20h30, na rua Nova Descoberta, o veículo da empresa Consórcio Recife era ocupado pelo motorista, que foi retirado. O protesto teria sido motivado pela morte de um morador da comunidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ônibus em chamas e totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) informou que o ocorrido colocou em risco a vida do motorista, "que se encontrava em pleno exercício de suas atividades".

"Reforçamos nossa solidariedade ao profissional e aos trabalhadores do transporte coletivo, que diariamente enfrentam situações de insegurança para garantir a mobilidade da população", destaca a nota.

O Sintro-PE destacou que cobrará das autoridades competentes a apuração rigorosa do caso e medidas efetivas de proteção para os rodoviários.

"Não podemos admitir que os trabalhadores do transporte coletivo continuem sendo expostos à tamanha vulnerabilidade em sua rotina de trabalho", pontou o sindicato.

O Consórcio Recife, empresa responsável pela linha incendiada, manifestou repúdio ao ato de violência ocorrido contra um ônibus de sua frota.

"Os ônibus são destinados a servir a própria população. A perda desse veículo significa menos um ônibus disponível para atender a comunidade, prejudicando diretamente os passageiros que dependem diariamente do transporte coletivo e precarizando o serviço", destacou a empresa.

Devido ao ocorrido, por insegurança, o Sindicato dos Rodoviários suspendeu, no início da manhã desta quarta-feira (10), a circulação das linhas no Córrego da Areia e áreas próximas.

Toda a frota do Consórcio Recife encontra-se em operação, apenas com restrição de serviço nas localidades citadas.



Por meio de nota a Polícia Militar informouq ue agentes do 11º BPM, que participavam da Operação Forte, foram acionados para conter um protesto na avenida Otacílio de Azevedo, em Nova Descoberta.



"Manifestantes interditaram a via e incendiaram um veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, restabelecendo a ordem no local", informou a corporação.



Já a Polícia Civil de Pernambuco destacou não ter localizado a ocorrência em seus sistemas, mas informou a ação policial realizada no bairro, nessa terça (9):



"A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 5ª Delegacia Seccional de Apipucos, registrou na noite desta terça-feira (9) uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo e resistência no bairro de Nova Descoberta.



Durante diligências na área conhecida como Córrego da Areia, policiais avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, o passageiro, já desembarcado, tentou sacar uma arma. Diante da ameaça, um dos policiais efetuou um disparo para conter a ação, atingindo o suspeito, de 21 anos.



O homem foi socorrido para uma unidade hospitalar e permanece sob custódia. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo e um celular. O segundo suspeito conseguiu fugir. Após os procedimentos legais, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante", diz a nota da PCPE.

