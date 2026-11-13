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MOBILIDADE Recife: ônibus terão desvios no centro neste domingo por celebração dos 350 anos da Arquidiocese Interdição no cruzamento das avenidas Dantas Barreto e Nossa Senhora do Carmo começa às 12h e altera itinerários e paradas de mais de 50 linhas de ônibus

Os passageiros que utilizam o transporte público no Centro do Recife devem ficar atentos às mudanças nos itinerários de ônibus neste domingo (15).

A circulação de coletivos será alterada por conta da programação comemorativa dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, que terá procissões e uma missa solene no Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), haverá interdição total do cruzamento da Avenida Dantas Barreto com a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de São José, a partir das 12h. Ao todo, mais de 50 linhas terão mudanças nos trajetos e nas paradas de embarque e desembarque.

Durante o bloqueio, os ônibus que passam pela região serão desviados por vias como as ruas Siqueira Campos, Ulhôa Cintra, do Sol e do Imperador. Dependendo do itinerário, os coletivos também circularão pela Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Cais de Santa Rita, Travessa do Forte e Rua São João.

Linhas afetadas

Entre as linhas que terão alterações estão 014 Brasília (Conde da Boa Vista), 069 Conjunto Catamarã, 243 Vila Dois Carneiros, 044 Massangana (Boa Vista), 117 TI Recife (PCR/Cabugá), 331 Totó (Jardim Planalto), 414 Torre, 516 Casa Amarela/Torre/Conde da Boa Vista e 645 TI Macaxeira (Av. Norte).

Também haverá mudanças nas linhas 631 Nova Descoberta (Cabugá), 168 TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista), 185 TI Cabo, 212 Jardim São Paulo, 031 Shopping Center e 062 Jardim Piedade.

A lista inclui ainda as linhas 200 TI Jaboatão (Parador), 211 Vila Tamandaré, 221 Vila Cardeal e Silva, 222 Jardim Uchôa e 232 Cavaleiro, além de 4123 Três Carneiros Baixo, 4133 Três Carneiros e 4137 UR-11.

Outras linhas afetadas são 513 Córrego da Areia, 711 Alto do Pascoal, 713 Bomba do Hemetério, 722 Campina do Barreto, 723 Cajueiro, 724 Chão de Estrelas, 741 Dois Unidos, 746 Alto do Capitão, 822 Jardim Brasil I, 860 TI Xambá, 1911 Ouro Preto (Cohab), 1926 Ouro Preto (Jatobá II), 1971 Amparo e 1993 Conjunto Praia do Janga.

As alterações também atingem as linhas 612 Morro da Conceição, 621 Alto Treze de Maio, 622 Vasco da Gama e 642 Guabiraba. No sistema BRT, serão afetadas as linhas 1062 TI Abreu e Lima, 1076 TI Pelópidas, 1100 TI PE-15 e 1967 TI Igarassu (Sítio Histórico).

Mudanças nas paradas

Além dos desvios, algumas paradas habituais deixarão de ser atendidas durante a interdição. Entre os pontos alternativos indicados pelo Grande Recife estão os localizados na Avenida Guararapes, na Rua do Imperador, na Travessa do Forte, na Praça da República e na Avenida Martins de Barros.

As opções variam conforme a linha. Os passageiros devem verificar os pontos de embarque e desembarque correspondentes ao seu itinerário antes de iniciar a viagem.

Programação religiosa

A interdição ocorre durante as celebrações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. A programação deste domingo começa com a inauguração da Casa dos Dons, às 11h, na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista.

À tarde, a partir das 14h, fiéis das quatro regiões eclesiásticas da Arquidiocese sairão em procissão de diferentes pontos do Centro do Recife em direção ao Pátio do Carmo.

Os grupos partirão da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife; da Igreja do Santíssimo Sacramento, na Boa Vista; e da Igreja Matriz de São José, no bairro de São José.

Após a chegada dos participantes ao Pátio do Carmo, será realizada uma missa solene em homenagem aos 350 anos da Arquidiocese. A celebração será presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília, com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

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