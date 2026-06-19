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Polícia Recife: Operação IARA desarticula estrutura criminosa no bairro da Iputinga Após 28 dias de atuação integrada, forças de segurança apreendem armas e drogas, prendem suspeitos e reduzem índices de criminalidade na Iputinga

A Operação IARA, deflagrada em 22 de maio na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, resultou na desarticulação do tráfico local, informou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A ação foi coordenada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e também reuniu efetivos Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A intervenção foi executada sem registro de confrontos, preservando a integridade dos moradores e minimizando impactos à rotina da comunidade. A atuação teve como objetivo restabelecer a presença do Estado em uma área historicamente marcada pela atuação de grupos criminosos.

Antes da Operação, a Ilha do Bananal, localizada na comunidade do Detran, era utilizada por traficantes como ponto estratégico para armazenamento de armas e entorpecentes.

O isolamento geográfico da região, cercada pelo Rio Capibaribe e de difícil acesso, favorecia a atividade criminosa e transformava o local em uma base logística para abastecimento do tráfico no Recife e na Região Metropolitana.

Com a ocupação da área e a atuação integrada das forças de segurança, essa estrutura foi desarticulada. Em quase um mês de operações, os resultados demonstram a efetividade da ação.

Ao todo, foram apreendidas 17 armas de fogo de diversos calibres, entre elas um fuzil, submetralhadoras, espingardas, rifles e revólveres. Também foram retiradas de circulação mais de 3.770 munições e oito granadas artesanais.

Operação IARA, na Iputinga, Zona Oeste do Recife - Foto: Divulgação/PMPE

No enfrentamento ao tráfico de drogas, as equipes apreenderam 16,4 quilos de maconha, entre tabletes e porções embaladas para comercialização, além de mais de 4,6 quilos de crack, 1.758 pedras prontas para venda e cerca de 1,6 quilo de cocaína.

As ações resultaram ainda na apreensão de materiais utilizados por organizações criminosas, como trajes camuflados do tipo ghillie, balaclavas, coletes balísticos e livros-caixa contendo registros da movimentação financeira do tráfico.

Um automóvel e quatro motocicletas também foram recolhidos durante a Operação. Até o momento, 17 suspeitos foram presos pelas equipes policiais.

Os reflexos da Operação Iara já podem ser observados nos indicadores de segurança da região. No bairro da Iputinga, onde se concentra a área de atuação, houve redução de 36,4% nos registros de roubos e furtos de veículos e queda de 65,2% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) durante o período da operação. Além disso, não houve registro de homicídios na localidade.

A atuação das forças de segurança permanece em curso. Equipes seguem mobilizadas em uma base operacional instalada estrategicamente na comunidade, realizando ações de policiamento preventivo, monitoramento e varreduras permanentes, com o objetivo de consolidar os avanços alcançados.

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