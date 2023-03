A- A+

Mutirão de vacinas Recife organiza mutirão de vacinas contra gripe e Covid neste feriadão; saiba onde tomar cada uma Serão ao todo 13 pontos de vacinação na cidade, sendo apenas alguns com disponibilidade da vacina contra gripe; confira quais

A partir deste sábado (4) até o feriado da Carta Magna na segunda feira (6), a Secretaria de Saúde do Recife estará disponibilizando 13 pontos de vacinação para a população da cidade do Recife que deseja atualizar a carteira de vacinação para doses contra Covid-19 e Gripe (Influenza).

Segundo a secretaria, para nenhuma das vacinas é necessário agendamento, apenas a documentação padrão: documento de identificação, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da Covid-19, cartão SUS e comprovante de residência.

Vacinação contra a Covid-19

Os imunizantes estão voltados para moradores com mais de 5 anos que desejam: receber a primeira ou segunda dose da vacina, os que estão com doses atrasadas ou que já podem tomar a primeira ou segunda dose de reforço.

É necessário ressaltar que deve se estar atento ao prazo que se deve ter entre cada dose tomada.

Entre a primeira dose e a segunda o prazo é de 60 dias. Já entre a segunda e a terceira dose, o prazo é de quatro meses. Entre a primeira dose de reforço e a segunda (que no caso seria a quarta vacinação em um ponto de vista geral) também são quatro meses.

Da quarta para a quinta dose também é a mesma quantidade de meses.

No entanto, apenas alguns podem tomar a quarta dose (pessoas com mais de 40 anos imunossuprimidas, com o Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior a 40 e os trabalhadores da saúde.

Assim como a quinta dose, que por enquanto permanece exclusiva para moradores com mais de 80 anos.

Vacina contra gripe

Os pontos que contam com a o imunizante contra a Influenza (gripe) estarão vacinando a população com mais de 6 meses de vida.

Para os que forem menores de idade, a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação é obrigatória, bem como a documentação oficial da criança.

São elas: documento oficial da criança (certidão de nascimento é válida), documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável.

Os locais que estarão disponibilizando cada vacina e seus respectivos horários podem ser conferidos logo abaixo:

SÁBADO (4):

- Feira Livre de Água Fria (8h às 17h): Av. Beberibe, S/N, Água Fria - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- Igreja Batista Alto Santa Isabel (9h às 15h): Rua Santa Izabel, 425, Casa Amarela - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e contra gripe para toda população a partir de 6 meses;

- UBT Joaquim Cavalcanti (8h às 17h): Av. do Forte, 350, Torrões - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e pessoas até 14 anos;

- Feira Nova de Afogados (8h às 15h): Rua Gen. Cristóvão Colombo de Souza, 50, Afogados - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e pessoas até 14 anos;

- Escola Marluce Santiago (8h às 17h): Av. Concris, S/N, Passarinho - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- Upinha UR-4/UR-5 (8h às 15h): Rua Capitão Vicente Curado, 33, Ur-4/5/ Cohab - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

DOMINGO (5):

- USF Córrego do Curió (8h às 16h): Rua Córrego do Curió, 63, Dois Unidos - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônego Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e contra gripe para toda população a partir de 6 meses;

- Carrefour (8h às 17h): Rua José Bonifácio, 1315, Torre - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e pessoas até 14 anos;

- Sopão da Paz (9h às 15h): Rua Tereza Carneiro, 38, Córrego do Eucalipto - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos;

- USF Jordão Alto (8h às 15h): Av. Dona Carentina, S/N, Q2 L2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

SEGUNDA-FEIRA (6):

- Upinha Tasso Bezerra/ Chié (8h às 17h): Av. Agamenon Magalhães, S/N, Campo Grande - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades

- UBT José Dustan (8h às 17h): Av. Maurício de Nassau, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e pessoas até 14 anos;

