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INCÊNDIO NO IGNÊZ ANDREAZZA Recife: "Ouvi gritos, chamas estavam muito altas", diz vizinho sobre incêndio que matou dois meninos Meninos de 9 e 11 anos tiveram corpos carbonizados. Pai, mãe e avô estão internados no HR

"Às 3h30, eu ouvi gritos, fui até a varanda e quando eu identifiquei a fumaça saindo do apartamento, vi que era realmente um incêndio".

O depoimento é do executivo de vendas Mário Caliman, de 51 anos, morador do módulo 6 do Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, onde um incêndio na madrugada desta quinta-feira (19) deixou dois meninos, de 9 e 11 anos, mortos.

Em seguida, acrescentou o vizinho, ele acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Fui até o apartamento ajudar a família, cheguei bem antes dos bombeiros. Os familiares usaram todos os extintores do prédio, mas sem sucesso. Tentei entrar para ajudar, mas me queimei assim que entrei no apartamento, as chamas estavam muito altas. Em seguida, os bombeiros chegaram e conseguiram apagar as chamas muito rapidamente", contou.

O Samu, acionado às 3h58, segundo boletim divulgado, atendeu cinco pessoas no local. Em seguida, o resgate priorizou os mais feridos, que foram encaminhados para o Hospital da Restauração, no Derby, no Centro do Recife.

Por meio de nota, o hospital informou que recebeu três pacientes, com idades entre 39 e 78 anos. "Os dois homens e uma mulher estão em atendimento", disse a unidade. As vítimas são o pai das crianças, de 39 anos, a mãe, de 44, e o avô, de 78. O Corpo de Bombeiros disse que os pacientes tinham inalado muita fumaça, porém não tinham ferimentos visíveis.

A outra criança que mora no apartamento, irmã dos meninos que morreram, não estava no local, estava na casa de outros parentes, ainda de acordo com o vizinho.

"Tudo muito escuro e com muita fumaça"

Ainda segundo o vizinho, assim que os bombeiros conseguiram conter as chamas, tentaram achar as crianças, mas sem sucesso.

"Pensavam que as crianças não estavam lá porque estava tudo muito escuro e com muita fumaça. Foi quando o pai confirmou que estavam que os bombeiros entraram com oxigênio e acharam as crianças na grade em óbito, completamente carbonizadas", acrescentou Caliman.

Bombeiros enviaram seis viaturas

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento para atender à ocorrência. "Seis viaturas foram enviadas ao local. Durante a ocorrência, duas vítimas em óbito foram encontradas no interior do imóvel. Informações iniciais indicam que seis pessoas residiam no local", informou a corporação.

Os bombeiros também afirmaram que fizeram uma varredura na área para "garantir a inexistência de outras vítimas".

"As chamas foram extintas, o rescaldo foi realizado e, por parte do CBMPE, o trabalho foi finalizado", finalizou a nota do Corpo de Bombeiros.

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