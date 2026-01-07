A- A+

MACRODRENAGEM Recife inaugura parque alagável na Zona Oeste para reduzir impactos das chuvas Equipamento serve como reservatório temporário das águas

Com investimento de R$ 3,4 milhões e visando enfrentar os impactos das chuvas, o Recife inaugurou o Parque Alagável Campo do Sena, no Barro, na Zona Oeste da capital, às margens do Rio Tejipió. Este é o segundo equipamento desse tipo que é entregue na cidade.

A inauguração aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) e contou com a presença de autoridades políticas, entre elas o prefeito João Campos (PSB).

O parque vai funcionar como um ponto de lazer, esporte e convivência na maioria dos dias do ano. Em períodos chuvosos, a água fica retida no Campo do Sena até escoar para a bacia do Tejipió. É uma estratégia para evitar alagamentos nas casas e nas vias importantes da cidade, como a Avenida Recife.

Veja as fotos



Parque alagável foi entregue nesta quarta (7) | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Segundo João Campos, o equipamento faz parte de um pacote de obras que vão custar entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões, com recursos do "ProMorar", junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tudo deve ficar pronto em até cinco anos.

“Aqui é uma 'pedra' de um quebra-cabeças bem desenhado que a gente projetou. Não tinha uma modelagem hidrodinâmica dessa área. Agora o Recife tem a capacidade de fazer grandes obras, bons projetos e de preparar a cidade para momentos de maiores impactos das mudanças climáticas. Esses projetos são feitos com tripla validação: local, nacional (feita pelo BID) e de uma consultoria da Espanha”, explica.

De acordo com a secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife, Marília Dantas, a gestão vem fazendo planejamentos relacionados à infraestrutura resiliente.

"Esse parque alagável faz controle de cheias, tem drenagem eficiente e resiliente. Foi todo pensado com técnicas baseadas da natureza e vai servir também como um espaço de lazer e convivência, unindo o ambiental e o social", acrescenta.

Impacto gradual

Na visão de João Campos, a mitigação dos impactos causados pelas chuvas acontece de forma gradual. Quando tudo for implantado, a expectativa é de que os danos sejam reduzidos em pelo menos 50%.

“Além dos parques, que são prioridade, a gente ainda vai ter diques-comportas, sistemas de bombeamento, laje estaqueada que é um reservatório gigante, como uma mini Via Mangue, que serve para guardar água da chuva. Tudo isso está sendo executado e projetado pela prefeitura”, finaliza.

Estrutura

O parque é amplo e possui, além do Campo do Sena, três balanços, três gangorras, escorregadores, playground e uma gaiola labirinto. A Academia da Saúde, que fica a quase 50 metros de distância, possui esqui triplo, rotação vertical duplo, remada sentada, remo individual, barra de elevação, prancha abdominal e alongador com três alturas cojugado. O peso máximo é de 120 quilos e os itens podem ser usados por quem tem a partir dos 12 anos.

O promotor de vendas Clayton Ferreira, de 37 anos, mora próximo ao equipamento. Ele é pai de Clarissa Luana, 8, e Ana Clara, 5. Antes mesmo da inauguração, elas aproveitaram os balanços para brincar. Ferreira não perdeu tempo e elogiou a iniciativa, da qual ele espera grandes resultados.

"Esse ambiente aqui era esquecido e, devido à criação deste parque alagável, vai contribuir para que a comunidade conheça ainda mais o espaço. Em tempos de chuva aqui chegava a alagar a ponto de o rio transbordar e a água chegar aqui no meio da rua. Vamos ver, a partir de agora, se vai ter jeito", aponta ele.

