Recife: parte de teto de gesso desaba em posto de enfermagem do Hospital da Restauração

A- A+

Parte do teto de um dos postos de enfermagem do Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife, desabou.



O caso aconteceu na madrugada nesta quinta-feira (15), em uma sala do 5º andar do hospital e, segundo a unidade de saúde, ninguém ficou ferido. O HR conta com oito andares.



Nas redes sociais, imagens mostram parte do forro de gesso no chão. Também é possível verificar o buraco aberto no teto após o ocorrido.

Teto desabou na madrugada desta quinta (15) | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração confirmou o incidente e informou que nenhum profissional foi atingido.

O HR afirmou, ainda, que o atendimento não foi prejudicado e que a assistência aos pacientes permanece acontecendo normalmente.



"A área foi isolada e a equipe de Engenharia do HR está fazendo os reparos", destacou a unidade de saúde.

Serviço de reparo foi iniciado ainda nesta quinta (15) | Foto: Hospital da Restauração/Divulgação

Confira nota na íntegra:

"O Hospital da Restauração (HR) informa que nenhum profissional foi atingido com a queda parcial do forro de gesso em um dos postos de enfermagem da instituição. A assistência aos pacientes permanece acontecendo normalmente. A área foi isolada e a equipe de Engenharia do HR está fazendo os reparos."

Veja também