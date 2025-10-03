Sex, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
colisão

Recife: adolescente morre atropelado após cair de moto por aplicativo na BR-101

Vítima tinha 17 anos. Acidente aconteceu no bairro de Jardim São Paulo

Reportar Erro
Sinistro aconteceu na noite nessa quinta-feira (2), por volta das 19h, no bairro de Jardim São PauloSinistro aconteceu na noite nessa quinta-feira (2), por volta das 19h, no bairro de Jardim São Paulo - Foto: PRF/Divulgação

Um adolescente de 17 anos, passageiro de uma moto de transporte por aplicativo, morreu em um grave acidente no km 71 da BR-101, no Recife.

O sinistro aconteceu na noite da quarta-feira (1º), por volta das 19h, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste da cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta perdeu o controle e tombou na rodovia.

Leia também

• Recife realiza pré-campanha Antirrábica em todos os finais de semana de outubro; confira locais

• Recife lança canal para denúncias de bebidas adulteradas com metanol; saiba como informar

O passageiro, que não teve o nome divulgado, foi atropelado por um caminhão e morreu no local. Já o condutor da moto, de 35 anos, que fazia transporte por aplicativo, não se feriu. 

A corporação informou que o motociclista realizou o teste do bafômetro, e o resultado não apontou uso de bebida alcoólica.

"O caminhão saiu do local antes da chegada da viatura e não foi localizado", afirmou a PRF.

O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medina Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter