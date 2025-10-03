A- A+

colisão Recife: adolescente morre atropelado após cair de moto por aplicativo na BR-101 Vítima tinha 17 anos. Acidente aconteceu no bairro de Jardim São Paulo

Um adolescente de 17 anos, passageiro de uma moto de transporte por aplicativo, morreu em um grave acidente no km 71 da BR-101, no Recife.

O sinistro aconteceu na noite da quarta-feira (1º), por volta das 19h, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste da cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta perdeu o controle e tombou na rodovia.

O passageiro, que não teve o nome divulgado, foi atropelado por um caminhão e morreu no local. Já o condutor da moto, de 35 anos, que fazia transporte por aplicativo, não se feriu.

A corporação informou que o motociclista realizou o teste do bafômetro, e o resultado não apontou uso de bebida alcoólica.

"O caminhão saiu do local antes da chegada da viatura e não foi localizado", afirmou a PRF.

O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medina Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

