Zona Norte

Recife: passageiro dirige ônibus até terminal após motorista deixar veículo por confusão com usuária

Caso aconteceu na BR-101, com um veículo da linha 1906 TI Pelópidas/TI Macaxeira

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Medeiros, uma mulher entrou no ônibus e começou a xingar o motoristaSegundo o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Medeiros, uma mulher entrou no ônibus e começou a xingar o motorista - Foto: Carlos Medeiros/Cortesia

Um passageiro assumiu o volante de um ônibus após uma confusão envolvendo o motorista e uma usuária do coletivo.

O caso aconteceu na BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, na última sexta-feira (24), em um veículo da linha 1906 — TI Pelópidas/TI Macaxeira.

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Medeiros, uma mulher entrou no ônibus e começou a xingar o motorista.

"Não sabemos a motivação. Ela entrou estressada e agrediu verbalmente o motorista. O ônibus estava lotado e seguia para o terminal da Macaxeira quando a situação aconteceu", informou Carlos Medeiros.

Ainda de acordo com o representante do Sindicato dos Rodoviários, o condutor desceu do coletivo e não tirou a chave do ônibus porque o objeto é preso a uma corrente.

"Ele não abandonou o ônibus, ele se afastou para acionar a polícia. Um passageiro sentou no volante, ligou o ônibus e 'arrastou'. O motorista seguiu o ônibus em outro coletivo", destacou Carlos.

Ainda segundo ele, o passageiro deixou o ônibus do lado de fora do terminal. O motorista chegou logo em seguida, colocando o coletivo para dentro da área.
 

"Isso é um crime. Ele (usuário) não está autorizado a pegar o negócio que é de uma empresa. Quantas vidas, mesmo sendo habilitado, ele colocou em risco. Um ato de irresponsabilidade", pontuou Carlos Medeiros.

O motorista registou um boletim de ocorrência. Ele também recebeu assistência psicológica e retornou às atividades.

"Só deixando bem claro que o motorista fez todo o procedimento correto para evitar um atrito com a passageira que agrediu ele verbalmente", destacou o secretário-geral.

