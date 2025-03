Recife: passeio ciclístico em apoio às pessoas com doenças raras acontece neste domingo (23)

A- A+

Um passeio ciclístico em apoio a pessoas com doenças raras está marcado para este domingo (23), na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. O momento, promovido pela prefeitura, começa com acolhimento já a partir das 8h.

No início, a prefeitura vai receber as pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, familiares e público em geral. Depois, a partir das 9h30, o percurso começará seguindo pela Avenida Alfredo Lisboa e Avenida Cais do Apolo, até retornar para o local de partida. Não é necessário inscrição prévia para participar.

A iniciativa chega em parceria com as secretarias de Saúde, Esportes, Turismo e Lazer, Instituto Breno Bloise, Pedal Duplo Acessível e Bike sem Barreiras da Universidade Maurício de Nassau (Uninassau). Bicicletas adaptadas estarão à disposição de quem quiser participar, mas quem tiver a sua própria bike é incentivado a levá-la.

“As doenças raras são, na maioria das vezes, crônicas, progressivas e degenerativas, trazendo desafios diários para quem vive com elas. Muitas, infelizmente, colocam vidas em risco. Faz parte do nosso papel dar visibilidade aos problemas enfrentados pelas pessoas com essas doenças e seus familiares, e o passeio ciclístico inclusivo é uma forma de sensibilizar a população sobre a questão. Recife é a capital da inclusão, e essa pedalada é um símbolo desse compromisso”, comentou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho.



"Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social, capaz de promover a autonomia, a autoestima e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O Bike sem Barreiras é um convite para todos desfrutarem dos benefícios do ciclismo em um ambiente seguro e acolhedor. É com grande orgulho que participamos desse evento, que celebra a vida e a superação", afirmou Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau.

Passeio ciclístico em apoio às pessoas com doenças raras acontece neste domingo (23), no Recife. - Foto: Equipe SDHJ/Divulgação

Cadastro

O passeio em prol das pessoas com Doenças Raras acontecerá junto ao "Olha! Recife Pedalando" da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife. Quem se inscrever no site oficial www.olharecife.com.br deverá encontrar o guia de turismo e os colaboradores do programa na Praça do Arsenal, às 9h.

O grupo sairá do local em direção à Avenida Rio Branco, onde encontrarão os participantes do passeio ciclístico inclusivo para então seguirem o percurso juntos.

"Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social, capaz de promover a autonomia, a autoestima e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O Bike sem Barreiras é um convite para todos desfrutarem dos benefícios do ciclismo em um ambiente seguro e acolhedor. É com grande orgulho que participamos desse evento, que celebra a vida e a superação", completou Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau.

Passeio ciclístico em apoio às pessoas com doenças raras acontece neste domingo (23), no Recife. - Foto: Equipe SDHJ/Divulgação

O que são doenças raras

As doenças raras apresentam uma ampla diversidade de sinais e sintomas, que podem variar tanto entre diferentes doenças quanto entre indivíduos afetados pela mesma condição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, o que equivale a aproximadamente 1,3 para cada 2 mil pessoas.



No Brasil, a estimativa é de que 13 milhões de pessoas vivam com alguma doença rara, segundo pesquisa da Interfarma. Atualmente, há entre 6 e 8 mil tipos de doenças raras no mundo. Desses casos, 75% afetam crianças, 80% têm origem genética e 30% dos pacientes não sobrevivem além dos cinco anos de idade.

O Dia Mundial da Doença Rara foi celebrado pela primeira vez em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras (Eurordis). A data costuma ser comemorada em 29 de fevereiro nos anos bissextos e, nos demais anos, em 28 de fevereiro. No Recife, a Lei nº 18.507/2018 incluiu a Semana Municipal de Conscientização sobre as Doenças Raras no calendário oficial de eventos do município.

Veja também