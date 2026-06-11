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TUBARÃO Recife: pescador captura filhote de tubarão em Boa Viagem, brinca com animal e devolve ao mar Nas imagens, o homem aparece segurando o tubarão fora da água e interagindo com pessoas ao redor, que fazem brincadeiras e o apelidam de "tubarível"

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um pescador brincando com um filhote de tubarão após capturá-lo por engano. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (10), na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Nas imagens, o homem primeiro aparece segurando o tubarão fora da água. Ele interage com pessoas ao redor, que fazem brincadeiras e apelidam o animal de "tubarível".

Ainda na gravação, ele chega a aproximar o tubarão da câmera e abrir e fechar a sua boca enquanto faz comentários e brincadeiras. "Oi, Júnior, Júnior", falou.

Em seguida, o homem balança o tubarão na água, o puxa de um lado para o outro, e, por fim, o devolve ao mar.

A reportagem entrou em contato com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) em busca de mais detalhes sobre como a população deve agir em casos do tipo. A pasta informou que está apurando as informações para emitir posicionamento.



Incidentes com tubarão

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Pernambuco teve mais dois casos de incidentes com tubarão. O primeiro foi em 31 de maio, João Lucas Castor Nemesio Sales, de 11 anos, foi mordido por um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e teve a perna esquerda amputada. Após alguns dias internado no Hospital da Restauração (HR), ele foi encaminhado a uma unidade particular no Recife, onde segue internado.



Um dia depois, na segunda-feira (1º), uma mulher de 19 anos foi mordida por um tubarão da espécie tigre. Marcela Vitória de Lima Santos teve a perna direita amputada pelo próprio animal. Ela segue internada no Hospital da Restauração, consciente e estável.

Com os dois novos casos, Pernambuco agora acumula um total de 84 incidentes com tubarões desde 1992, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

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