A- A+

POLÍCIA Recife: pitbulls atacam irmãos de 3 e 18 anos, e tutor é preso no Curado Estado de saúde da criança é grave. Mais velho foi atacado após tentar defender o irmão

Dois cães da raça pitbull atacaram dois irmãos, de 3 e 18 anos, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, na noite dessa terça-feira (18). A Polícia Militar de Pernambuco informou, nesta quarta-feira (19), que o tutor foi preso.

Policiais militares do 12º BPM encaminharam o tutor para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

Segundo a polícia, o tutor é proprietário de um ferro-velho na região onde aconteceram os ataques, na comunidade Sapo Nu.

"[O tutor] mantém os cachorros como 'vigias' do estabelecimento e se apresentou espontaneamente ao efetivo", informou a PM.

A Polícia Civil de Pernambuco disse ter registrado o caso como "ocorrência de outras lesões corporais".

"De acordo com testemunhas, a criança foi atacada pelos cachorros quando passava pelo local com o irmão, que também foi lesionado na tentativa de defendê-la", afirmou a corporação.

Na Ceplanc, acrescenta a Polícia Civil, foram tomados os "procedimentos cabíveis".

A criança de 3 anos foi levada em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A unidade de saúde informou que, até a publicação deste texto, não recebeu autorização da família para repassar atualizações sobre o quadro clínico da criança.

O jovem de 18 anos foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado e recebeu alta após procedimentos.

Veja também