Recife: PM de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito em Boa Viagem; veja vídeo
Policial militar se apresentou, de forma voluntária, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas cabíveis
Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra o suspeito, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite de quarta-feira (15). O homem baleado, que não teve nome ou idade divulgados, morreu no local.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio de nota, o policial, que tem 20 anos, estava em um carro estacionado no banco do passageiro quando foi abordado pelo suspeito, que estava armado e usava um capacete para esconder sua identidade.
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O caso foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o suspeito mandando os dois ocupantes do carro desceram. Ambos obedecem, e o motorista se afasta quando o suspeito entra no veículo.
"Diante da situação, ele [policial] reagiu e efetuou disparos, atingindo o suspeito", completou a corporação.
Ainda de acordo com a corporação, o policial militar se apresentou, de forma voluntária, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
O suspeito chegou ao local em um carro, que deu partida e deixou a área ao ver o companheiro entrar no veículo roubado. Ainda não há informação sobre o paradeiro do outro envolvido no crime.
A Polícia Civil de Pernambuco, também por meio de nota, afirmou que "as investigações seguem sob a responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH)". O crime foi registrado como roubo de veículo seguida de morte.