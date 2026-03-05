A- A+

PRISÃO Recife: PMPE detalha prisão de um dos suspeitos de executar motorista por aplicativo O segundo suspeito de participação no latrocínio em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, segue foragido

Um dos suspeitos de matar o motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi preso nesta quinta-feira (5) e se encontra no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Segundo o aspirante Brainer, do 11º Batalhão da PMPE, a prisão do suspeito foi realizada no início da tarde, por volta do quilômetro 74 da BR-101, próximo ao Ibura.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o policial relatou como foi a captura e que o suspeito, conhecido como “Cosme”, confessou o crime de latrocínio.

“Recebemos a informação que Cosminho estava às margens da BR-101, esperando algum veículo para que fugisse da localidade. Tendo em vista que, desde o momento do crime, ele sabia que o efetivo policial estava no encalço. Na abordagem, ele estava sem nada ilícito. No entanto, ele confirmou ao efetivo que praticou o latrocínio. Disse que atirou sem querer, porque o motorista arrancou bruscamente e efetuou o disparo. Sabemos que não foi acidental e que ele puxou o gatilho como dá para identificar nas imagens”, explicou o policial.

O suspeito de efetuar o disparo era conhecido dos policiais do 11º Batalhão por realizar pequenos delitos, informou o aspirante Brainer.

O suspeito está sendo ouvido no DHPP e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (6).

Segundo suspeito

Até o momento, a PMPE não efetuou a prisão do segundo suspeito.

De acordo com o aspirante Brainer, as investigações da Polícia Civil estão avançadas e o segundo suspeito pode se tratar de um menor de idade.

“Provavelmente seria um menor de idade que já teria sido identificado. Acreditamos que, muito em breve, ele será capturado ou se entregará de livre e espontânea vontade. O efetivo policial está no encalço dele, e a população está colaborando”, completou.

Como foi o caso

O caso ocorreu na última terça-feira (3), no bairro de Casa Forte, Zona Norte da capital pernambucana. O motorista por aplicativo foi assassinado na manhã de terça-feira. Ele tinha acabado de terminar uma corrida e foi surpreendido pela ação dos criminosos.

Por meio de nota, a PMPE informou que Victor foi atingido com um tiro no pescoço. O motorista não resistiu e foi a óbito no local.

Na última quarta-feira (4), trabalhadores por aplicativo realizaram um protesto na área central do Recife para cobrar justiça pela morte de Victor.

A manifestação chegou até o Palácio do Campo das Princesas, no Centro do Recife.

