Um bebê de apenas cinco dias de vida que havia parado de respirar foi salvo por policiais militares do 12º BPM nesse domingo (27), no Recife.



Segundo a corporação, o efetivo realizava rondas no bairro do Prado, na Zona Oeste da capital, quando foi abordado pelo pai da criança, que pediu socorro para o seu filho.



Os policiais rapidamente seguiram para a residência da família e encontraram o bebê com o rosto e mãos arroxeados.



De acordo com a corporação, o bebê, que não apresentava sinais de respiração, estava engasgado.

Diante da gravidade da situação, o cabo Vilela, que integra a equipe, realizou a manobra Heimlich, adaptada para recém-nascidos.



Em poucos instantes, o bebê reagiu, voltou a respirar e começou a chorar.

"Poucos instantes depois, o bebê voltou a respirar e começou a chorar, indicando o restabelecimento dos sinais vitais", informou a Polícia Militar de Pernambuco.

Ainda segundo a corporação, após o atendimento, os pais foram orientados a levar a criança a um pronto-socorro para uma avaliação médica mais detalhada.

