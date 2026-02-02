A- A+

SAIBA COMO VOTAR Recifenses poderão escolher artistas para compor a programação do Carnaval 2026; saiba como votar A votação estará disponível até a quinta-feira (5), no Conecta Recife, e o resultado será divulgado na sexta-feira (6), nos canais oficiais da Prefeitura

A partir desta terça-feira (3), os recifenses poderão escolher as atrações que irão compor parte da grade de programação nos 27 polos descentralizados e comunitários do Carnaval 2026 do Recife. A votação estará disponível até a quinta-feira (5), através da plataforma Conecta Recife, seja no site ou app.

Cada pessoa terá direito a votar em um único artista ou agremiação e escolher o local para apresentação. Os mais votados em cada polo deverão ser contemplados e participarão da grade do reinado de Momo. O resultado será divulgado na sexta-feira (6), nos canais oficiais da Prefeitura do Recife.

Para o Carnaval 2026, 1.419 atrações divididas em 24 categorias estão habilitadas para participar da votação popular e se apresentar nos 12 polos descentralizados e 15 comunitários:

Afoxé, Banda, Bloco Afro, Bloco de Pau e Corda, Bloco de Samba, Boi de Carnaval, Caboclinhos, Cantor/Cantora, Ciranda, Clube de Bonecos, Clube de Frevo, Coquista e Coco, DJ, Escola de Samba, Grupo de Dança, Grupo de Mascarados, Grupo de Percussão, Intervenção Performática, Maracatu de Baque Solto, Maracatu de Baque Virado, Orquestra de Frevo, Tribo de Índios, Troça e Urso.

Assim como nos ciclos anteriores, cada artista e/ou agremiação vencedora terá direito a uma apresentação nos polos descentralizados ou comunitários do Carnaval. A votação acontece desde 2023, quando inaugurou o modelo de votação online, ampliando a participação democrática da população.

Polos

Nos polos descentralizados - Várzea, Poço da Panela, Cordeiro, Lagoa do Araçá, Bomba do Hemetério, Linha do Tiro, Jardim São Paulo, Casa Amarela, Brasília Teimosa, Ibura, Campo Grande e Alto José do Pinho -, a programação carnavalesca ocorrerá dos dias 15 a 17 de fevereiro. As três atrações mais votadas em cada polo terão a presença garantidas no Carnaval.

Já nos polos comunitários - Totó, Barro, Chão de Estrelas, Coelhos, Ipsep, Iputinga, Água Fria, Joana Bezerra/Coque, Jordão Baixo, Mustardinha, Nova Descoberta, Roda de Fogo, Santo Amaro, UR2-Ibura e UR5-Ibura -, os shows serão realizados nos dias 16 e 17 de fevereiro, com exceção do polo de Chão de Estrelas, que a folia vai rolar solta dos dias 15 a 17.

Neste caso, as duas atrações mais votadas pelo público deverão compor a grade de programação carnavalesca.

Como votar

A votação popular para o Carnaval 2026 é uma ação conjunta das secretarias de Articulação Política e Social e de Cultura, da Empresa de Informática do Recife (Emprel) e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Para participar da votação, o público deve estar cadastrado na plataforma Conecta Recife e acessar a aba da votação popular nos polos, preenchendo as informações de login e senha. Em seguida, a pessoa vai escolher qual polo deseja votar.

Logo após, a pessoa deve escolher qual categoria tem interesse e, por fim, seleciona a atração que deseja votar. O resultado também será divulgado no Conecta Recife, na sexta-feira (6).

