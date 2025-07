Recife: polícia investiga morte de homem após pavimento ceder em rua no bairro de Cajueiro

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a morte de um homem de 56 anos, no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife.

A vítima passava pela rua André Bezerra, nessa terça-feira (1º), quando caiu em um buraco cujo asfalto havia cedido.

Por meio de nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que um abatimento (afundamento) na rede de drenagem surgiu na via fazendo o pavimento ceder.

A Emlurb lamentou o ocorrido e disse que já iniciou os serviços de reparo na pavimentação do local.



Já a PCPE destacou que o caso foi registrado como "morte a esclarecer" por meio da Central de Plantões da Capital e que as investigações seguem em andamento.



Confira nota da Prefeitura do Recife na íntegra:

"A Emlurb lamenta o ocorrido e informa que já iniciou, desde esta terça-feira (01), os serviços de reparo na pavimentação do local. Trata-se de um abatimento na rede de drenagem que surgiu na via fazendo o pavimento ceder".

