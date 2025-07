A- A+

zona norte Recife: Polícia prende suspeito de matar jovem de 19 anos na avenida Beberibe prisão do possível autor dos tiros aconteceu nessa segunda-feira (7)

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a tiros uma jovem de 19 anos no bairro Porto da Madeira, na Zona Norte do Recife.



O caso aconteceu na madrugada do último domingo (6), na avenida Beberibe. Na ocasião, o companheiro da mulher também foi alvo dos disparos, mas conseguiu escapar.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a mulher já estava morta quando os agentes chegaram, e encontraram o homem, ferido.



Não há informações sobre o atual estado de saúde dele. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A prisão do possível autor dos tiros aconteceu nessa segunda-feira (7), por meio de Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O nome dele não foi divulgado.



"Após diligências contínuas, ele foi autuado pelo homicídio consumado de uma mulher de 19 anos e pela tentativa de homicídio de um homem de 22 anos, com perfurações de arma de fogo", informou a PCPE.



Depois da prisão e dos procedimentos cabíveis, o suspeito ficou à disposição da Justiça.

