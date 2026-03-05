A- A+

Foi preso nesta quinta-feira (5) um dos suspeitos de matar o motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos. O crime aconteceu na última terça (3), no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.



A prisão aconteceu no quilômetro 74 da BR-101 e foi confirmada pela Polícia Militar de Pernambuco nesta tarde. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital.



Mais cedo, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou ter identificado os dois homens suspeitos, que foram flagrados por câmeras de segurança no momento do crime.

Por meio de nota, a corporação disse que, desde o primeiro momento, foram adotados todos os esforços necessários para identificar e prender os responsáveis, bem como tomadas as medidas cabíveis para a elucidação do crime.

“Foi instaurado inquérito policial, os suspeitos envolvidos na ação criminosa já foram identificados e os respectivos mandados de prisão foram solicitados à Justiça. As diligências seguem em andamento com o objetivo de localizar e capturar os investigados”, destacou a corporação.

Relembre o caso

Victor foi assassinado ao finalizar uma corrida por aplicativo, no bairro de Casa Forte, na manhã daquela terça-feira (3). Em um vídeo de câmeras de segurança do local, é possível ver uma passageira deixando o veículo e seguindo pela calçada.

Victor Dantolli de Fontes Souza foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, nessa terça, em via pública | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Veja as imagens

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima foi atingida no pescoço. Victor não resistiu ao ferimento e morreu no local, antes da chegada do socorro.

Em seguida, dois homens que caminhavam pela rua param ao lado do carro. Um deles, com casaco e calça preta, efetua disparos dentro do carro, em direção a Victor. O motorista chega a dar partida no veículo, mas perde o controle e colide com um muro. Depois disso, os autores fogem do local correndo.

