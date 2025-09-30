A- A+

POLÍCIA Recife: polícia recupera notebooks e celulares roubados de casal em ônibus; suspeitos são detidos Vítimas reconheceram os assaltantes. Polícia Civil investiga caso

Policiais militares do 16º Batalhão prenderam dois homens e apreenderam um adolescente que assaltaram um casal em um ônibus, na noite dessa segunda-feira (29), na área central do Recife.

O crime aconteceu na Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio. O casal estava em um coletivo da linha Pelópidas/Parador e tiveram dois notebooks e dois celulares roubados na ação criminosa.

O trio foi encontrado embaixo de uma marquise de um prédio administrativo na Rua do Imperador, no mesmo bairro. A idade do adolescente não foi informada pela polícia.

As vítimas do assalto reconheceram os assaltantes, que usaram um simulacro de pistola para anunciar o assalto e subtrair os pertences do casal.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, para os devidos encaminhamentos legais, segundo a Polícia Militar.

