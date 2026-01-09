Recife: polícia resgata homem arrastado com mãos amarradas e espancado por 10 suspeitos na Zona Sul

A- A+

Um homem de 24 anos foi arrastado com as mãos amarradas e espancado por cerca de 10 suspeitos no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife,



O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (8), rua Engenho Noruega. A Polícia Militar de Pernambuco informou que equipes do 19º BPM atuaram na ocorrência.



O chamado informava que cerca de 10 suspeitos estariam levando um homem com as mãos amarradas para uma casa abandonada. O nome da vítima não foi informado.

Viaturas foram encaminhadas ao local e houve troca de tiros com os suspeitos, que fugiram.



Os policiais militares conseguiram resgatar o homem, que apresentada sinais de espancamento, e socorrê-lo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no Ibura, Zona Sul.



Posteriormente, ainda segundo a PM, ele foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.



O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio e investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Por meio de nota, a corporação afirmou que o homem foi encontrado em via pública, na rua Engenho Noruega, no bairro da Cohab, com os braços amarrados e sendo carregado por populares.



A ocorrência foi registrada por meio da 4ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou a PCPE.

