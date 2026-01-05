A- A+

acidente Recife: policial rodoviário federal é atingido por carro e cai de viaduto da Caxangá Caso aconteceu no momento em que o agente abordava um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio

Um policial rodoviário federal ficou ferido após ser atingindo por um carro e cair do Viaduto da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na madrugada do último sábado (3), por volta de 1h. O agente estava no viaduto da BR-101, quando abordou um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, durante a abordagem, um segundo carro que trafegava no viaduto da BR-101 atingiu o agente.

Com a colisão, o policial caiu do viaduto no trecho que cruza a Avenida Caxangá. O agente foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife e presenta quadro de saúde estável.

Ainda de acordo com a PRF, o homem procurado pelo crime de homicídio foi detido no local e levado à Delegacia de Polícia Civil.

