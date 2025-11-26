A- A+

Uma importante ligação para a Zona Norte do Recife foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (24). A Ponte do Rio Morno passará a ligar os bairros de Beberibe e Dois Unidos, representando mais um passo na implantação da via radial que criará novo acesso entre a Avenida Agamenon Magalhães e a BR-101.

A inauguração contou com a presença do prefeito João Campos, o vice-prefeito Victor Marques, deputados estaduais, vereadores e secretários municipais. Durante o momento, o gestor municipal contou sobre os desafios vivenciados pelo projeto, como a fundação e o solo do local.

"Foi um pouco desafiador, porque teve problema de fundação durante a execução e a parte de engenharia de solos, para quem é engenheiro [sabe] que é uma das áreas mais difíceis, porque é muito imprecisa. Mas mais do que o desafio da obra, eu acho que era a espera das pessoas para que isso acontecesse. Mais do que o tamanho da ponte, era a vontade que ela existisse, porque a gente tinha dois conjuntos de obras feitos e que não se comunicavam entre si e que precisavam dessa conexão", disse João Campos.

Erguida em concreto armado, a ponte contou com um investimento total de R$ 9 milhões, que é parte do programa PAC Beberibe e vem desenvolvendo um conjunto de obras de reestruturação urbana na região, numa parceria entre a capital pernambucana e o Governo Federal.

Com 30 metros de extensão e 14 de largura, o local possui duas faixas de rolamento, ciclovia e passeios, além de cruzar o Rio Morno na altura da confluência com o Rio Beberibe. A obra ainda utilizou o antigo terreno do CT do Santa Cruz, desapropriado parcialmente para possibilitar a realização das obras.

A execução do serviço ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Saneamento (Sesan), com participação da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Além disso, a Ponte do Rio Morno conecta os lotes 2 e 3 da via marginal do Rio Beberibe. O primeiro trecho concluído foi o lote 1, entre a Avenida José dos Anjos e a Rua dos Craveiros.

Também foram entregues o lote 2, da Avenida Cidade de Monteiro até a Ponte do Rio Morno, e o lote 3, que segue do antigo CT do Santa Cruz até as imediações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva, em Dois Unidos.

Antônio Gomes, que é morador da área há mais de 60 anos, será um dos beneficiados pela nova ligação criada pela ponte.

"Eu moro aqui há 62 anos, atualmente tenho 75 e eu conheço muito bem essa área. A ponte [do Rio Morno] vai beneficiar muito o trânsito da Ponte Beberibe. Então eu acho que vai liberar e aliviar os carros... vai ser uma maravilha", comentou.

Trânsito

O trânsito na nova ponte terá sentido único no sentido Beberibe-Dois Unidos, com acesso feito por meio da Rua Compositor Vinícius de Moraes, que seguirá até a Rua General Labatut.

Esquema de circulação da Ponte do Rio Morno. Foto: Divulgação/CTTU

Em todo o entorno da obra, foram realizadas a manutenção da sinalização, a implantação de faixas de pedestres e a revitalização da ciclovia.

Durante os primeiros dias de funcionamento da nova ponte, agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito (CTTU) estarão no local para monitorar e orientar o trânsito.

Pontes

Além da Ponte do Rio Morno, outras têm previsão de entrega para 2026. São os casos da Ponte do Arruda, que também estabelecerá conexões entre bairros da Zona Norte como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe, e a Ponte Areias-Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

"A gente tá tocando também para entregar no início do ano que vem a Ponte do Arruda, que é a primeira etapa da conexão com a Ponte do Rio Morno. Conseguimos credenciar no PAC [Beberibe] a parte de Cajueiro para completar o contorno [...] e com isso a gente garantir uma acessibilidade para toda essa região da cidade que faz diferença e que vai impactar a vida das pessoas", disse o prefeito João Campos.

Em fase de licitação, há ainda o projeto para construção da Ponte Cordeiro-Casa Forte, que ligará as avenidas Caxangá e Avenida 17 de Agosto, na Zona Oeste e Norte do município, respectivamente.



"E falando nas pontes, a gente tá na fase final da ponte Areias-Imbiribeira, é uma obra de grande porte que a gente tá fazendo, [...] de mais de 120 milhões de reais que vai conectar Areias e a Imbiribeira e que vai conectar a Avenida Recife a Mascarenhas de Morais, uma obra estratégica demais do ponto de vista de mobilidade", completou João Campos.

