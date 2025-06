A- A+

Acidente Recife: idoso é atropelado por ônibus nas imediações da Praça do Derby Sinistro aconteceu por volta das 8h17 desta terça (10)

Um idoso, de 64 anos, foi atropelado por um ônibus nas imediações da Praça do Derby, no Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (10).

O sinistro aconteceu por volta das 8h17. Nas imagens das câmeras da CTTU, é possível ver manchas de sangue na faixa de pedestre da via.

O Samu foi acionado para a ocorrência, realizou o atendimento do idoso no local e o encaminhou para o Hospital da Restauração.





Veja também