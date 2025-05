Recife: prédios vizinhos à loja atingida por incêndio, no Bairro de São José, são interditados

A- A+

A Secretaria Executiva de Controles Urbano do Recife, juntamente com a Defesa Civil da cidade, interditou, na manhã deste sábado (17), seis prédios vizinhos à loja Lin Lin Festas, atingida por um incêndio de grandes proporções na noite da última sexta-feira (16).

Os estabelecimentos interditados ficam localizados entre a Rua das Calçadas e a Rua Direita, no bairro de São José, área central do Recife.

A interdição aconteceu durante a fase de rescaldo da operação, realizada pelo Corpo de Bombeiros, também durante a manhã deste sábado.





A secretária executiva de controle urbano Marta Lima explicou que o procedimento acontece para garantir a segurança das pessoas.

"A Secretária Executiva de Controle Urbano, junto com a Defesa Civil, esteve desde cedo onde ocorreu o incêndio para fazer uma interdição da área do entorno para garantir a segurança das pessoas. Somente quando o bombeiro liberar a área, nós poderemos fazer uma avaliação do comprometimento do incêndio", explicou.

A secretária ainda detalhou que a pasta também deve realizar uma consulta com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipahn) para prosseguir com as próximas ações.

"Provavelmente teremos que consultar o Iphan, já que é um imóvel de preservação, para ver o que será feito. Até segunda ordem, esses imóveis continuarão interditados", detalhou.

