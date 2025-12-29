A- A+

ANO NOVO Recife prepara fogos, canhões de laser e trilha sonora pernambucana para chegada de 2026 O espetáculo coreográfico de luz, brilho e música estará a 400 metros de distância da orla garantindo a segurança e a celebração do ano novo

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, pretende promover o encantamento de cores no céu do litoral recifense a partir de duas balsas: no Pina e em frente ao Acaiaca.

Quem estiver na orla de Boa Viagem nesta quarta-feira (31), último dia de 2025, vai assistir à chegada do ano novo com muita música e um espetáculo de 10 minutos do “Show de Réveillon Piro Lazer Musical”, que une fogos de artifício com canhões de laser sincronizados e música pernambucana do show da Virada Recife.

“O Recife é o primeiro lugar no Brasil na escolha das pessoas para passar o Réveillon. E eu não tenho dúvida de que será um espetáculo lindo que vai colorir o céu e encantar a todos que escolheram o Recife para ver o novo ano chegar”, comentou Thiago Ângelus, secretário de Turismo e Lazer do Recife.

As 15 toneladas de fogos serão acionadas remotamente e de forma sincronizada entre as balsas, a música e os canhões de laser.

Respeitando as normas estabelecidas pela legislação vigente na cidade, a queima de fogos ocorrerá sem estampido, ou seja, sem barulhos de estrondos ou sons muito fortes.

Os fogos contratados são de materiais biodegradáveis com baixa emissão dos poluentes e resíduos para proteger também o meio ambiente. As balsas com os fogos estarão posicionadas a mais de 400 metros de distância da orla, garantindo a segurança dos recifenses e turistas.

A realização do evento também inclui a limpeza imediata após o show e destinação adequada dos resíduos, alinhando o espetáculo com os valores de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

A Prefeitura do Recife também fará shows de fogos de artifício em três outros polos descentralizados: no Morro da Conceição, no Pier da Lagoa do Araçá e na Escola Municipal Professor Carlos de Souza, localizada no Ibura.

