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GOLPE Recife: preso suspeito de aplicar o golpe do falso emprego para colher dados e acessar contas No endereço divulgado pelo criminoso, eram recolhidos dados pessoais dos interessados nas vagas. As informações eram utilizadas para aplicar golpes

Um homem foi preso no Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana, suspeito de aplicar o golpe do falso emprego.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito divulgava falsas vagas de emprego para atrair vítimas que se candidatavam presencialmente.



No endereço divulgado pelo criminoso, eram recolhidos dados pessoais dos interessados nas vagas. As informações eram utilizadas para aplicar golpes.

"Após deixar o estabelecimento, a vítima recebia comunicações sobre tentativa não autorizada de acesso à conta bancária e alteração de senha", informou a PCPE.

Ainda segundo a corporação, o criminoso também tentava financiar veículos em nome das vítimas.

Durante a prisão, realizada pela 1ª Delegacia da Rio Branco, no Bairro do Recife, foram apreendidos um notebook, uma mochila e aparelhos celulares que devem passar por perícia.



O nome do suspeito não foi divulgado. Também não foi informado o número de vítimas e nem o prejuízo.



Os detalhes da prisão e o modus operandi do suspeito serão divulgados em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (14), na sede da PCPE, no Recife.

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