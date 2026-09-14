Seg, 14 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda14/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GOLPE

Recife: preso suspeito de aplicar o golpe do falso emprego para colher dados e acessar contas

No endereço divulgado pelo criminoso, eram recolhidos dados pessoais dos interessados nas vagas. As informações eram utilizadas para aplicar golpes

Reportar Erro
Foram apreendidos um notebook, uma mochila e aparelhos celulares que devem passar por períciaForam apreendidos um notebook, uma mochila e aparelhos celulares que devem passar por perícia - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem foi preso no Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana, suspeito de aplicar o golpe do falso emprego.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito divulgava falsas vagas de emprego para atrair vítimas que se candidatavam presencialmente.

No endereço divulgado pelo criminoso, eram recolhidos dados pessoais dos interessados nas vagas. As informações eram utilizadas para aplicar golpes.

"Após deixar o estabelecimento, a vítima recebia comunicações sobre tentativa não autorizada de acesso à conta bancária e alteração de senha", informou a PCPE.

Ainda segundo a corporação, o criminoso também tentava financiar veículos em nome das vítimas.

Leia também

• IFPE e MEC promovem aulão gratuito do Enem para 2 mil estudantes nesta terça-feira (15)

• Recife: homem é preso suspeito de comercializar supermaconha em condomínio residencial na Zona Norte

• Recife cria comissão do concurso da Guarda Municipal; certame ofertará 400 vagas

Durante a prisão, realizada pela 1ª Delegacia da Rio Branco, no Bairro do Recife, foram apreendidos um notebook, uma mochila e aparelhos celulares que devem passar por perícia.

O nome do suspeito não foi divulgado. Também não foi informado o número de vítimas e nem o prejuízo.

Os detalhes da prisão e o modus operandi do suspeito serão divulgados em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (14), na sede da PCPE, no Recife.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter