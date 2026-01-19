Recife: prévia no bairro da Várzea tem briga de grupos e 20 pessoas terminam detidas

A- A+

Confusão e episódios de violência foram registrados durante o evento pré-carnavalesco Bloco CDU Folia, que ocorreu nesse domingo (18), no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Vinte pessoas foram detidas.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram brigas e correria durante o tradicional evento, realizado na Avenida General Polidoro.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 12º BPM realizaram intervenções pontuais em decorrência das brigas entre grupos, que, de acordo com a corporação, passaram a se enfrentar "gerando risco à integridade física das pessoas presentes no evento".



A PM diz ter atuado de modo imediato para garantir a segurança dos demais foliões e a manutenção da ordem pública.



Após a intervenção policial, 20 pessoas envolvidas nas desordens foram detidas e inicialmente conduzidos à Central de Plantões da Capital (Ceplanc).



"Na unidade, três dos detidos informaram ser menores de idade, razão pela qual todo o grupo foi encaminhado ao GPCA, para adoção das medidas legais cabíveis, em conformidade com a legislação vigente", destacou a PMPE.

Tiro deixa homem ferido próximo à área de blocos no Vasco da Gama

Ainda no domingo (18), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por disparo de arma de fogo no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife.



Um homem, que não teve nome e idade divulgados, foi atingido por tiros nas proximidades de uma área onde ocorriam blocos. A corporação esclareceu que o crime não ocorreu diretamente no local do evento.



"A vítima foi prontamente socorrida para a Maternidade Barros Lima, sendo posteriormente transferida para o Hospital da Restauração, onde permaneceu com quadro clínico estável", afirmou a PMPE.



Os suspeitos dos disparos fugiram do local antes da chegada do policiamento. Viaturas foram enviadas ao local, e a ocorrência foi registrada.



"Continuamente são feitas análises de dados, decorrentes das ocorrências na área, com intuito de direcionar o planejamento para a intensificação do policiamento no local, a fim de reprimir ou inibir novas práticas delitivas", destacou a corporação.



A PM reforça a importância de serem prestadas informações acerca das ocorrências nas delegacias e registro pelo 190.

