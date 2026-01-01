A- A+

BEBÊ DO ANO Primeiro bebê de 2026 da rede pública do Recife nasce na Maternidade Barros Lima Álvaro Manoel Rodrigues Martins nasceu às 0h24, marcando os primeiros minutos do ano nas maternidades da rede municipal de saúde

Nos primeiros momentos de 2026, a Maternidade Barros Lima, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, foi cenário de um nascimento especial.

Às 00h24, apenas 24 minutos após a virada do ano, nasceu Álvaro Manoel Rodrigues Martins, o primeiro bebê de 2026 entre as maternidades administradas pela Prefeitura do Recife.

Pesando 3.230g e medindo 50cm, o pequeno Álvaro trouxe emoção para sua mãe, Brenda Karolayne Rodrigues e Silva, de 25 anos, moradora do município de São José do Egito. Este é o primeiro filho de Brenda, que iniciou o novo ano vivenciando a alegria da maternidade.

A Maternidade Barros Lima integra a rede municipal de atenção obstétrica do Recife. Atualmente, são realizados mais de 1.200 partos mensais de baixo risco nas três maternidades geridas pela Prefeitura do Recife — Arnaldo Marques (Ibura), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Barros Lima (Casa Amarela) — além do Hospital da Mulher do Recife (HMR), localizado no Curado, que também atende partos de alto risco. Mais de 70% dos partos realizados na rede municipal são normais, e cerca de 35% das gestantes atendidas vêm de outros municípios, reforçando o papel do Recife como referência regional em assistência materno-infantil.

Com informações da assessoria

