Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL 2026

Recife: problema em caminhão que transporta materiais do camarote do Galo adiou mudança de trânsito

Organização do bloco solicitou adiamento

Reportar Erro
Avenida Dantas Barreto passará por mudanças nesta quarta-feira (21)Avenida Dantas Barreto passará por mudanças nesta quarta-feira (21) - Foto: Grande Recife/Divulgação

As mudanças no trânsito do centro do Recife que haviam sido anunciadas para esta terça-feira (20) precisaram ser adiadas para a quarta (21) devido a problema no caminhão que transporta os materiais do Camarote Oficial do Galo da Madrugada para a pista leste da Avenida Dantas Barreto.

A alteração de data foi solicitada junto ao Grande Recife Consórcio de Transporte pela organização do próprio bloco.

Procurada pela Folha, a direção do Galo afirmou que o imprevisto “ocasionou um breve acréscimo no tempo de chegada do veículo ao local” e que pediu o adiamento buscando facilitar a vida da população e diminuir ao máximo os impactos na mobilidade.

Leia também

• Galo da Madrugada vence disputa judicial com Atlético-MG sobre uso da marca "Galo"

• Recifolia retorna como camarote no Galo da Madrugada; veja detalhes

• Galo da Madrugada e Cordão da Bola Preta terão encontro inédito no Recife

O bloqueio temporário da via acontecerá nesta quarta (21) com a chegada dos equipamentos para que a estrutura seja instalada na pista Leste da Avenida Dantas Barreto.

Linhas de ônibus também vão ser afetadas
A interdição acontece no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, resultando em alterações temporárias nos itinerários e pontos de parada de diversas linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife.

Diversos coletivos deixarão de acessar a via e passarão a circular pela Rua do Imperador, onde foram implantadas paradas provisórias para atender aos usuários.

Alterações de itinerário
As linhas afetadas deixarão de acessar a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre elas: 

O novo trajeto passa a seguir pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador, retomando o percurso pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros.

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque
Com a mudança de itinerário, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha:

 

Além disso, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.

Com a interdição, diversos pontos seletivos localizados no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto deixarão de funcionar temporariamente, incluindo paradas próximas às estações de BRT da Praça da República e Nossa Senhora do Carmo, além de pontos em frente a estabelecimentos comerciais e edifícios da área central.

Orientações à população
O Consórcio orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição. Todas as mudanças têm caráter temporário e visam garantir a segurança viária e a organização do tráfego durante os preparativos do Carnaval 2026.

Até quando vão as mudanças?
A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Grande Recife Consórcio de Transportes, que afirmou ainda não ter resposta sobre a questão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter