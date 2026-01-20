A- A+

CARNAVAL 2026 Recife: problema em caminhão que transporta materiais do camarote do Galo adiou mudança de trânsito Organização do bloco solicitou adiamento

As mudanças no trânsito do centro do Recife que haviam sido anunciadas para esta terça-feira (20) precisaram ser adiadas para a quarta (21) devido a problema no caminhão que transporta os materiais do Camarote Oficial do Galo da Madrugada para a pista leste da Avenida Dantas Barreto.

A alteração de data foi solicitada junto ao Grande Recife Consórcio de Transporte pela organização do próprio bloco.

Procurada pela Folha, a direção do Galo afirmou que o imprevisto “ocasionou um breve acréscimo no tempo de chegada do veículo ao local” e que pediu o adiamento buscando facilitar a vida da população e diminuir ao máximo os impactos na mobilidade.

O bloqueio temporário da via acontecerá nesta quarta (21) com a chegada dos equipamentos para que a estrutura seja instalada na pista Leste da Avenida Dantas Barreto.

Linhas de ônibus também vão ser afetadas

A interdição acontece no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, resultando em alterações temporárias nos itinerários e pontos de parada de diversas linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife.

Diversos coletivos deixarão de acessar a via e passarão a circular pela Rua do Imperador, onde foram implantadas paradas provisórias para atender aos usuários.

Alterações de itinerário

As linhas afetadas deixarão de acessar a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre elas:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

O novo trajeto passa a seguir pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador, retomando o percurso pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros.

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque

Com a mudança de itinerário, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha:

Parada 1 (em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao Santander) atenderá linhas como:



513(Córrego da Areia)

612(Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711(Alto do Pascoal);

722(Campina do Barreto);

723(Cajueiro);

724(Chão de Estrelas);

746(Alto do Capitão).



712(Alto Santa Terezinha – via PCR);

713(Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714(Alto José Bonifácio – via PCR);

743(Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

822(Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).



513(Córrego da Areia);

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 4 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas



612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo).

Além disso, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.

Com a interdição, diversos pontos seletivos localizados no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto deixarão de funcionar temporariamente, incluindo paradas próximas às estações de BRT da Praça da República e Nossa Senhora do Carmo, além de pontos em frente a estabelecimentos comerciais e edifícios da área central.

Orientações à população

O Consórcio orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição. Todas as mudanças têm caráter temporário e visam garantir a segurança viária e a organização do tráfego durante os preparativos do Carnaval 2026.

Até quando vão as mudanças?

A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Grande Recife Consórcio de Transportes, que afirmou ainda não ter resposta sobre a questão.

