QUARESMA Procissão dos Passos da Paixão: fiéis revivem o sofrimento e paixão de Cristo Cortejo saiu da Basílica Nossa Senhora do Carmo, em Santo Antônio, e seguiu a Paróquia Madre de Deus, no Bairro do Recife

A Procissão dos Passos da Paixão foi realizada nesta sexta-feira (4), partindo da Basilica Nossa Senhora do Carmo do Recife, no bairro de Santo Antônio, até a Paróquia Madre de Deus, no Bairro do Recife.

O cortejo marcou o retorno dos fiéis ao início do percurso, que saiu da Madre de Deus até Nossa Senhora do Carmo na última quinta-feira (3).

O tema "Como peregrinos de esperança, caminhando nos passos do Bom Jesus" marca a Procissão dos Passos da Paixão, que segue os sete passos do filho de Deus até chegar ao monte Calvário, onde foi crucificado.



A procissão relembra o Horto das Oliveiras, a prisão, o flagelo, a coroação de espinhos, a sentença de Jesus, o encontro com Nossa Senhora e o Calvário.

Procissão dos Passos da Paixão percorreu o Centro do Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O pároco da Matriz Madre de Deus, Damião Silva, explica que o cortejo é um momento muito especial para a fé cristã, no qual é revivido o sofrimento e paixão de Cristo.

"Hoje é o segundo dia da nossa caminhada, com a Procissão dos Passos, em que percorremos os sete passos, meditando sobre a vida de Jesus. Este é um momento muito especial para a nossa fé cristã, no qual revivemos o sofrimento e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a esperança renasça no coração de cada um de nós", destacou o padre Damião Silva.

As Procissões do Encerro e Passos reforçam a Quaresma, tempo litúrgico que convida à penitência, à oração e ao jejum para os católicos.

