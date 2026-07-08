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Leitura Recife: projeto incentiva mães de crianças com TEA a escreverem livros sobre a trajetória dos filhos Momento teve manhã de autógrafos na Fundação Altino Ventura, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife, com o lançamento de seis obras

Em um ato de amor e de incentivo à leitura, cinco mulheres se uniram por uma causa em comum nesta terça-feira (8). Elas participaram de uma manhã de autógrafos com livros escritos por elas sobre os seus filhos que estão dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fazem parte do Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) "Menina dos Olhos", da Fundação Altino Ventura (FAV).

As famílias se reuniram em um auditório da instituição, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, para o lançamento de seis obras que trazem os filhos como protagonistas, comemorando o avanço de habilidades que pareciam ser muito distantes para essas crianças.

As mães compõem o Grupo de Pais de Crianças com Autismo da Fundação Altino Ventura há quatro anos e costumam fazer uma culminância anual.

Este ano, as famílias participaram da roda de leitura em um momento de confraternização, que contou com a contação dos livros lançados pelas famílias, como destaca a psicopedagoga Adriana Vidal, uma das idealizadoras do projeto.

“Essa experiência resultou em vínculos afetivos com a leitura e a escrita. No momento em que isso aconteceu, elas começaram a perceber uma mudança substancial, uma mudança significativa no comportamento da criança de maneira geral. Crianças que não sentavam, crianças que não falavam, começaram a falar, a dizer suas primeiras palavrinhas e a desejar novas histórias”, relatou a profissional.

Quem pôde escrever um pouco sobre a trajetória do seu filho foi a dona de casa Elisângela Souza, que é mãe de Aquillys Gabriel, de 7 anos e foi diagnosticado com autismo grau 2 ainda bebê.

Os dois chegaram ao Centro de Reabilitação quando Aquillys tinha 1 ano e 8 meses e passaram a participar do grupo semanalmente.

De acordo com Elisângela, a ideia de desenvolver um livro sobre o filho foi bastante emocionante. Na obra, ela decidiu contar sobre a jornada de evolução do garoto.

“Eu não sabia lidar com Aquillys. Já faz quatro anos que eu entrei no grupo de pais e quando eu entrei, eu comecei a aprender a lidar com Aquillys, foi uma evolução muito grande. Hoje em dia ele tem habilidade social e interage com as pessoas”, celebra.

Elisângela Souza e Alexandra Almeida são mães que compõem o grupo de pais de crianças com autismo da Fundação Altino Ventura, na Zona Oeste do Recife | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Para Rogério Freitas, diretor de operações da FAV, o processo de reabilitação dessas crianças é motivo de orgulho para a instituição.



“Nós estamos reabilitando não só essas crianças de forma intuitiva, mas também fazendo com que elas tragam, se envolvam e reabilitem-se emocionalmente através de suas famílias. Realizar esse projeto para que essas crianças escrevam seus próprios livros e refaçam suas próprias experiências é para nós um grande orgulho, mas também um orgulho para a sociedade”, ressalta o diretor.

Uma mãe, duas histórias

Com dois filhos dentro do espectro autista, Alexandra Almeida desenvolveu duas obras distintas para contar a história de Arthur, de 10 anos, e Miguel, de 5.



Para falar sobre o mais velho, que tem autismo grau 1, Alexandra decidiu abordar o hiperfoco do menino relacionado a baterias.



“Enquanto os sons, as luzes e a mudança de rotina eram coisas muito difíceis para eles, a bateria se tornava mais fácil onde organizava todo o caos da vida dele, onde dava previsibilidade e fazia com que ele se expressasse melhor”, contou.

O grupo de leitura também foi um divisor de águas para Arthur, que passou a gostar de ler e também melhorou nos estudos com a ajuda da literatura:

“Ele não conseguia fazer tarefas, não conseguia ler livros e tinha uma dificuldade imensa na escola. Hoje ele já tá no quarto livro, já leu um livro de 183 páginas e estuda sozinho, tirando notas boas”.

Alexandra e o filho Arthur, de 10 anos, que tem autismo grau 1 | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

No caso do livro sobre Miguel, que está no grau 3 do espectro autista, as lembranças foram o motor de Alexandra para a criação da história.

“O processo foi bem desafiador, porque enquanto eu escrevia, eu tinha grandes lembranças da primeira vez que ele olhou para mim, que era um grande sonho meu, dos primeiros beijinhos de forma espontânea, da forma dele carinhosa de mostrar o seu amor por mim, o que foi uma superação enorme”, relembrou.



“Eu apenas organizei as palavras em uma folha, onde cada dia ele escreveu o seu próprio livro, mostrando a sua coragem e as suas superações. Quando existe amor, perseverança e dedicação, as pequenas conquistas nunca são pequenas, elas são enormes”, completou a mãe.

Alexandra autografa livros que trazem os seus filhos como protagonistas | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Para ela, a participação nesses grupos serviu para lhe dar esperanças em relação ao desenvolvimento das crianças.

"Eu estava sem esperança e com muitos medos. Nesse percurso, eu encontrei o Centro de Reabilitação do Altino Ventura e os profissionais que eles caminharam conosco, nos ajudando, respeitando o tempo de Miguel, o tempo de Arthur e mostrando que o desenvolvimento acontece em um passo de cada vez", disse Alexandra.

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