Recife: projeto propõe a tecnologia como uma forma de reparação histórica para pessoas negras

A empresa Softex Pernambuco sediará nesta quinta-feira (29) o lançamento do projeto Potências Negras, uma iniciativa que propõe o setor da tecnologia como um instrumento de reparação histórica e inclusão social para comunidades negras e periféricas.

A ação é promovida pela Secretaria-Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, vinculada à Presidência da República.

O evento reunirá agentes públicos, empresários de TI, educadores, estudantes e representantes de movimentos sociais e do movimento negro, com o intuito de discutir estratégias para promover a equidade racial no setor tecnológico.

Segundo dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), 51% dos profissionais são brancos e somente 31% se declaram negros.

O Potências Negras ainda deve propor a criação de um fundo público-privado, gerenciado pelo Banco do Brasil, para a capacitação de jovens negros em tecnologia, habilidades socioemocionais e educação financeira.



A iniciativa também apresentará boas práticas de inclusão, governança e sustentabilidade que posicionaram a cidade do Recife entre os cinco municípios onde tecnologia e desenvolvimento social caminham juntos. Além disso, será realizado um mapeamento de iniciativas existentes em parques tecnológicos e prefeituras que combatem o apagão docente por meio de tutores virtuais.



SERVIÇO:

Data: 29 de maio de 2025 (nesta quinta-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Local: Auditório do SOFITEX – Rua da Guia, 142, Bairro do Recife, Pernambuco





