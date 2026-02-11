A- A+

CARNAVAL 2026 Prefeitura do Recife promove 1º Concurso da Rainha e do Rei da Diversidade nesta quinta (12) Concurso acontece no Palco do Parador, no Bairro do Recife, e faz parte da programação dos Polos da Diversidade

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, vai realizar, no dia da abertura oficial do Carnaval do Recife 2026, o 1º Concurso para Eleição da Rainha e do Rei da Diversidade, com o objetivo de promover visibilidade, inclusão e respeito às pessoas com diversas identidades de gênero e orientações sexuais.

A festa será realizada no Palco do Parador, na Rua Alfredo Lisboa, nº 04, a partir das 18h. Nesse dia, o espaço se constitui em um dos três Polos da Diversidade da Festa de Momo da capital pernambucana, a partir da sexta-feira (13), o local abrigará o Polo Samba.

Ao todo, 16 candidatas vão disputar ao título de Rainha e 13 ao de Rei. Os vencedores receberão um prêmio no valor de R$ 5 mil cada, após a comissão julgadora avaliar as apresentações de acordo com desenvoltura (alegria, simpatia, entusiasmo e carisma), ritmo, adereços e o frevo no pé.

“Recife já possui uma trajetória de valorização de diferentes públicos no Carnaval, com concursos voltados às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, que evidenciam o lugar de destaque dessas populações na festa", afirmou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

"Com a criação do 1º Concurso da Rainha e do Rei da Diversidade, o município amplia esse compromisso e passa a contemplar também a comunidade LGBTQIAPN+, fortalecendo a representatividade e o respeito à pluralidade na principal celebração cultural da cidade. Para a Prefeitura do Recife, promover inclusão significa transformar esse princípio em ação concreta”, pontuou.

Apresentações e performances

Depois da coroação, o público presente vai poder curtir as performances das drag queens: Fabiana Oliveira, Makusa Hoax, Jeniffer Stronger, Robson Haed, Drag Xu, Nina Poison, Kira Cairoshell, Drynavox, Shiva Saimon, Mayven Hoffmann, Rayssa Botelho, Britney Hill, Kyra Saimon, Gisela Popovick e Ruby Nox.

A apresentação será de Sayuri Heiva e Macarrão Flyer. Além disso, os foliões e as foliãs também vão mexer o corpo ao som do frevo, coco de roda, pop, brega funk, hip hop, ijexá e rock de Caetana e seu show Bicha Treme Terra.

A apresentação da artista, considerada a primeira artista trans a gravar um frevo no Brasil, contará ainda com as participações de Guilherme Kastrup e Rodrigo Ciampi, de São Paulo, Juan Guiã, de Recife, e Roberto Junior, de Olinda.

O 1º Concurso para Eleição da Rainha e do Rei da Diversidade contará ainda com o samba e o pagode de Gabby Moura, que foi participante do The Voice e também defende a causa LGBTQIAPN+.

A cantora se destaca pela presença de palco e pela voz marcante, levando ao samba uma energia contagiante e uma interpretação cheia de carisma.

Por fim, o Carnaval da Diversidade terá Eliza Mell, a Rainha do Gogó, no palco. A cantora pernambucana tem destaque no movimento musical do brega, com mais de 20 anos de carreira e inúmeros sucessos no repertório do gênero.

Serviço - 1º Concurso para Eleição da Rainha e do Rei da Diversidade do Carnaval do Recife 2026

Data: Quinta-feira, 12 de fevereiro, a partir das 18h

Local: Palco do Parador, localizado na Rua Alfredo Lisboa, nº 04 - Bairro do Recife

Entrada: Totalmente gratuita

