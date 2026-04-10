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Doação de sangue Hemope firma parceria com centro universitário e promove ação de doação de sangue; saiba mais A iniciativa será realizada pelo Uninassau e Hemope na terça-feira (14)

Com o objetivo de abastecer os estoques de sangues do estado, o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), no Campus Graças, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hematologia de Pernambuco (Hemope), promove uma ação de coleta de sangue na próxima terça-feira (14).

A iniciativa acontece no Bloco B da instituição de ensino, das 8h30 às 12h e 13h às 16h, e é aberta à comunidade. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, ter entre 18 e 60 anos, pesar acima de 50kg, estar bem alimentado, evitar alimentos gordurosos e ter tido uma boa noite de sono.

Os adolescentes de 16 e 17 anos interessados em doar sangue precisam apresentar autorização dos pais e responsáveis ou estar acompanhados de um deles. Homens podem dar a cada três meses e mulheres a cada quatro.

Antes da doação, os interessados devem estar atentos aos impedimentos. São eles: sintomas recentes de gripe ou Covid-19, realização de tatuagens e piercings nos últimos 12 meses, ingestão de bebida alcoólica nas últimas 12 horas ao exame ou exames de endoscopia ou colonoscopia feitos nos últimos 6 meses.

Para o reitor da Uninassau Recife, Gleison Albuquerque, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a vida, cidadania e promoção da saúde.

“A doação de sangue é um gesto simples, mas de grande impacto, pois cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas. Isso mostra que iniciativas como essa são essenciais para o funcionamento do sistema de saúde e o atendimento de quem mais precisa. Enquanto Instituição de Ensino Superior, é uma ótima oportunidade para sensibilizar nossos alunos, colaboradores e toda a sociedade sobre a importância da solidariedade e responsabilidade social”, informa o reitor.

A assistente social do Hemope, Valéria Morais, reforça a atuação na captação de doadores e destaca a relevância da iniciativa.

“A realização de ações como essa é extremamente positiva, pois aproxima a população da causa da doação de sangue e facilita o acesso ao gesto de solidariedade. Cada doação faz a diferença e contribui diretamente para salvar vidas e manter os estoques abastecidos”, explica.

Inscrições

Para participar da ação, é necessário se inscrever e marcar o horário. A recomendação dos parceiros é que os participantes cheguem com antecedência, já que o horário pode sofrer alterações.

As inscrições são realizadas por meio deste link.

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