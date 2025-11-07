A- A+

Debates Recife promove ato no Marco Zero para discutir ações locais diante da crise climática Evento "COP30 é Aqui" marca o engajamento da cidade nas discussões ambientais globais e reforça o papel da população na agenda climática

Na próxima segunda-feira (10), às 14h, o Marco Zero do Recife será palco do ato “COP30 é Aqui”, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente do Recife. O evento, realizado paralelamente à abertura oficial da COP30, em Belém (PA), busca aproximar o debate climático da população e destacar a importância das ações locais no enfrentamento à crise ambiental.

Engajamento local durante a COP30

A iniciativa reunirá representantes de instituições, organizações e movimentos socioambientais que desenvolvem projetos de sustentabilidade e conscientização na cidade. Alunos das redes municipal e privada também participarão, reforçando o papel da educação ambiental na formação de uma geração mais consciente e ativa.

Entre os participantes confirmados estão a ONG Ruas e Praças, que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade; a Reeecicle, que atuará como ponto de coleta de lixo eletrônico durante o evento; o Movimento de Defesa da Mata Uchôa; o Grupo Ação e Proteção da Lagoa do Araçá; o Projeto Viva o Mangue; e o Grupo de Escoteiros 82/PE.

“As soluções começam nas cidades”, diz secretário

De acordo com o secretário de Meio Ambiente do Recife, Oscar Barreto, o ato reforça que o enfrentamento à crise climática depende do envolvimento direto da população.

“A COP pode ocorrer em outro lugar, mas a responsabilidade e as soluções são nossas. As mudanças que queremos ver no planeta começam nas nossas cidades, nos nossos bairros e nas nossas atitudes diárias”, afirmou o gestor.

Segundo Barreto, o objetivo é levar o debate climático para as ruas, aproximando o tema da realidade das comunidades e estimulando práticas sustentáveis no cotidiano dos recifenses.

Serviço

O quê: Ato “COP30 é Aqui”

Quando: Segunda-feira (10), às 14h

Onde: Marco Zero do Recife

Realização: Secretaria de Meio Ambiente do Recife

Participação: Instituições e movimentos socioambientais

Com informações da assessoria

