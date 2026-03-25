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INCLUSÃO

Recife promove Caravana de Direitos no Centro de Referência em Cidadania LGBTI+

Ação acontece nesta quarta-feira (25) em celebração do Dia Nacional do Orgulho Gay

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Espaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitadaEspaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitada - Foto: Wagner Ramos / PCR

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), promove mais uma edição da Caravana de Direitos no Centro de Referência em Cidadania LGBTI+, no bairro da Boa Vista, área central da cidade. Ação acontece nesta quarta-feira (25) em comemoração do Dia Nacional do Orgulho Gay.

A partir das 9h, o Centro oferece ações gratuitas de enfrentamento à discriminação, promoção da cidadania e fortalecimento das políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Também, o lançamento da Rota de Letramento Racial e LGBTQIA+ nas Quadrilhas Juninas será uma das novidades do evento.

Em breve, os brincantes do ciclo junino do Recife serão capacitados em relação a esses temas, dado que o intuito é levar reflexões sobre diversidade, respeito e inclusão no contexto das quadrilhas juninas, fortalecendo práticas culturais sem preconceito ou discriminação.

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Além disso, uma equipe do Expresso Recife, serviço vinculado à SDHJ, estará presente emitindo RGs e realizando encaminhamentos para a emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito.

A primeira via do RG será emitida de forma gratuita, bastando levar a certidão de nascimento ou casamento original, um documento com foto (original ou cópia), um comprovante de residência e o CPF (original ou comprovante impresso do site da Receita Federal).

“Ao levar serviços e lançar iniciativas como a Rota de Letramento Racial e LGBTQIA+, estamos investindo em informação, formação e cidadania. Nosso objetivo é fortalecer práticas culturais e sociais cada vez mais inclusivas e livres de preconceito”, comentou o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Diogo Stanley.

  • Espaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitada. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Espaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitada. Foto: Wagner Ramos / PCR
  • Espaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitada. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Espaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitada. Foto: Wagner Ramos / PCR
  • Espaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitada. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Espaço de acolhimento e inclusão é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e conta com uma equipe interdisciplinar habilitada. Foto: Wagner Ramos / PCR
 

Para os encaminhamentos para emissões gratuitas de certidões de nascimento, casamento e óbito, é preciso apresentar o RG bem como a versão original ou a cópia da certidão antiga (quando o beneficiário tiver).

Sobre o Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+
Criado pela Prefeitura do Recife em 2014, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ do Recife é um espaço de promoção da cidadania e garantia de direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.

A unidade de acolhimento é o primeiro Centro de Referência Municipal de Pernambuco e dispõe de um ambiente habilitado para fornecer orientações sobre direitos humanos e prestar atendimento especializado a vítimas de discriminação e violência homofóbica.

Com equipe interdisciplinar, formada por agente de direitos humanos, psicólogo, advogado e assistente social, o Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo email ([email protected]) ou pelo telefone: (81) 99488-6329.

Serviço:
Caravana de Direitos – Dia Nacional do Orgulho Gay

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