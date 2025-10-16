A- A+

Saúde Recife promove Dia D da Multivacinação em 174 postos de saúde neste sábado (18) População recifense poderá receber 17 tipos de vacina e contribuir com o aumento da cobertura vacinal em todo o Brasil

Com o intuito de aumentar a cobertura vacinal em todo o Brasil, o Dia D da Multivacinação ocorre no próximo sábado (18).

No Recife, serão oferecidos 17 tipos de vacina em 174 postos de saúde do município. O objetivo é que a meta de 95% para a maioria dos imunizantes seja alcançada pela iniciativa.

A abertura oficial do Dia D será no Parque da Tamarineira, às 8h, além de outras ações que acontecerão simultaneamente em todos os oito distritos sanitários da cidade, das 8h às 17h.

Ao todo, 151 salas de vacinação, 20 postos volantes e três centros de vacinação estarão disponíveis ao público.

>> A lista completa pode ser conferida neste link.

A mobilização tem como foco principal crianças e adolescentes, mas toda a população pode aproveitar o momento para atualizar as doses necessárias conforme cada faixa etária.

Entre os imunizantes fornecidos na iniciativa, estão os que protegem doenças como poliomielite, sarampo, hepatite, meningite, febre amarela, influenza, HPV, covid-19, entre outras.

“O Dia D integra a mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação, iniciativa que reforça a importância da imunização tanto para a proteção individual quanto para a saúde coletiva, evitando o retorno de doenças já eliminadas ou controladas", destaca a gerente de imunização do Recife, Nádia Carneiro.

Vale salientar que é necessário apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação. Caso a pessoa não tenha a caderneta em mãos, uma nova será fornecida no momento do atendimento. Os menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis também devidamente identificados.

“A campanha é uma grande oportunidade para que mães, pais e responsáveis atualizem a caderneta de vacinação de seus filhos. Nossa meta é ampliar a cobertura vacinal e garantir que todas as pessoas tenham acesso à proteção oferecida pelos imunizantes", completa Nádia.

De acordo com a idade recomendada e indicada pelo Ministério da Saúde, as crianças de até 7 anos poderão receber vacinas como hepatite B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10, meningite, febre amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A, DTP, Influenza e Covid-19.

Já os maiores poderão ser vacinados contra hepatite B, tríplice viral, febre amarela, dT, meningite ACWY, HPV, dengue, influenza e covid-19.

A expectativa é imunizar as crianças e adolescentes ao longo da campanha, como também as demais faixas etárias residentes no Recife e que necessitem atualizar a caderneta de vacina.

Até 31 de outubro, os pontos de vacinação seguem com uma ampla rede de postos em horários acessíveis para o público.

SERVIÇO:

Abertura do Dia D de Multivacinação

Parque da Tamarineira - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2130 – Tamarineira

Hora: 8h

Lista completa

