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SAÚDE Recife promove Dia D de Enfrentamento às Arboviroses nas escolas municipais nesta sexta-feira (24) Iniciativa também conta com uma ação coletiva e intensificação das inspeções em áreas com prioridade nos entornos das escolas

O Dia D de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas será promovido pela Prefeitura do Recife nesta sexta-feira (24), com o intuito de fortalecer as ações de prevenção e controle do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A abertura oficial ocorrerá às 8h na Escola Municipal de Água Fria, em Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife.



As ações acontecem simultaneamente em 18 unidades de ensino da rede municipal, distribuídas nos oito Distritos Sanitários.

Haverá ainda uma mobilização social com intensificação de inspeções em áreas prioritárias do entorno, além de recolhimento de entulhos.

A operação contará com o empenho de 223 servidores da Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), com a expectativa de impactar 26.400 moradores da cidade.

“Temos como meta a eliminação dos criadouros dos mosquitos, e 80% destes focos são encontrados em residências. É fundamental evitar recipientes que possam acumular água, como calhas, telhas, vasos de plantas e pneus, bem como tampar baldes e caixas d'água, por exemplo. Os estudantes levam estes ensinamentos para além da comunidade escolar e reforçam os cuidado dentro de casa. Realizamos essas ações em nossa rotina ao longo do ano, mas decidimos fazer o Dia D para intensificar, dar mais visibilidade e sensibilizar a população, pois esta época do ano é mais propícia para a reprodução desses animais”, salienta Vânia Nunes, gerente de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses.



Próximo às instituições, equipes da Vigilância em Saúde e Atenção Primária estarão integradas no combate ao vetor, com mutirão de porta-a-porta em cerca de 6 mil imóveis.

Nas ocasiões, serão feitas inspeções domiciliares e ações educativas, envolvendo orientações de prevenção e controle, colocação de larvicidas e telas em cisternas e caixas d’água e eliminação de focos do mosquito.

Além disso, haverá o recolhimento de lixo em parceria com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) em locais mais críticos, já que os entulhos favorecem a proliferação dos mosquitos.



Como denunciar?

Denúncias de possíveis focos podem ser feitas na Ouvidoria do SUS (0800 281-1520), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; no Conecta Recife (plataforma Denunciar Foco de Dengue), ou no site da Prefeitura do Recife.



Confira a programação do Dia D de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas:

Escola Municipal de Água Fria - Rua Cônego Olímpio Torres, s/n - Campina do Barreto (abertura oficial)

Escola Municipal Nilo Pereira - Casa Amarela

Escola Municipal do Coque – Joana Bezerra

Escola Municipal Darcy Ribeiro - Cordeiro

Creche Municipal de Educação Infantil Darcy Ribeiro - Cordeiro

Creche Municipal Roda de Fogo - Torrões

Escola Municipal Professora Elizabeth Sales Coutinho Barros - Torrões

Creche Municipal Lua Luar - Iputinga

Escola Municipal Zumbi dos Palmares - Várzea

Escola Municipal Magalhães Bastos - Várzea

Escola Municipal Divino Espírito Santo - Várzea

Escola Municipal Professora Maria da Paz Alves Brandão Alves - Sancho

Escola Municipal Novo Pina - Pina

Cemei Novo Pina - Pina

Escola Municipal Pais e Filhos - Imbiribeira

Cemei da Imbiribeira - Imbiribeira

Escola Municipal Poeta Joaquim Cardoso - Nova Descoberta

Cemei 8 de Março - Ibura

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