GRATUITO Recife promove feira de empreendedorismo e sessão de cinema neste final de semana Nesta sexta (5) ocorre a 5ª edição da feira, das 11h às 19h, no Centro Marta Almeida. Enquanto no sábado (6), Projeto CineDelas exibe cinco filmes a partir das 14h30

Nesta sexta-feira (5) e sábado (6) o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife, sedia duas atividades abertas ao público que reforçam o protagonismo das mulheres. A iniciativa é uma ação da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria da Mulher.



Na sexta-feira, das 11h às 19h, será realizada a 5ª edição da Feira de Empreendedoras. O evento reúne mulheres para expor e comercializar seus produtos, fortalecendo redes de apoio e incentivando a autonomia econômica.

No local, o público terá a oportunidade de conhecer e consumir o trabalho de empreendedoras dos projetos Rede de artesãs, do "Tá com Elas" e do Centro. As próximas edições ocorrerão nos dias 12, 19 e 26 de setembro, sempre no mesmo horário.







Enquanto no sábado, às 14h30, a Secretaria da Mulher retoma o projeto CineDelas. O cineclube busca estimular reflexões sobre os direitos das mulheres a partir da exibição de curtas-metragens dirigidos ou co-dirigidos por realizadoras brasileiras.

A sessão de setembro traz o tema “Tecendo Esperanças”, com uma seleção de cinco filmes que abordam a saúde mental sob diferentes perspectivas.



Com entrada gratuita e classificação livre, os filmes são: Guida (Dir.: Rosana Urbes) – São Paulo, Aurora – A rua que queria ser um rio (Dir.: Rhadi Meron) – São Paulo, Yá, me conte histórias (Dir.: Carine Fiúza) – Paraíba, Vídeo-poema sobre maternidade (Dir.: Amandine Goisbault) – Pernambuco, Dorme Pretinho (Dir.: Lia Letícia) – Pernambuco.

Após as exibições, haverá um bate-papo especial com a cineasta Amandine Goisbault.

O Centro Marta Almeida funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 10h às 18h, com uma exposição permanente sobre as conquistas das mulheres do Recife.

O local conta também com ponto de leitura, com mais de 95% do seu acervo composto por livros de autoras mulheres. O ponto de leitura é aberto ao público.





Com informações da assessoria.*

